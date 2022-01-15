بعد توديع المربعانية.. اليوم أول أيام الشبط في السعودية

قال الباحثون في مجال الطقس إن اليوم السبت هو أول أيام موسم "الشبط" في السعودية بعد توديع آخر أيام "المربعانية" يوم أمس.

وقال الباحث في الطقس عبد العزيز الحصيني في تغريدة على حسابه في "تويتر" إن عدد أيام موسم "الشبط" هو 26 يوماً تبدأ في 15 يناير من كل عام، ويسمى في الخليج بـ"برد البطين". وينقسم "الشبط" إلى نجمين هما "النعائم" و"البلدة"، مدة كل وتحد منهما 13 يوماً. وأول نجم منه هو "النعائم" حيث يزداد خلاله البرد والصقيع حينهما تهب الرياح.

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وأوضح الحصيني أن هذه الرياح "أصلها سيبري أو قطبي"، بينما لا يزرع خلال "الشبط" المزارعون شيئا لشدة برودته، ويحرصون على اهتمامهم بالأشجار القائمة. وتوقّع أن يتزامن مع دخول "الشبط" موجة برد.

من جهته، قال أستاذ المناخ سابقاً في جامعة القصيم ومؤسّس ورئيس "لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية" (تسميات)، الدكتور عبدالله المسند إن "اليوم هو السابع من الحالة المطرية"، متوقعاً أن "تزحف جنوباً، حيث تتشكّل خلايا رعدية ممطرة على أجزاءٍ من مناطق مكة المكرّمة والرياض والشرقية والباحة، والبحرين وقطر وشمالي الإمارات". وحذّر من أن "المطرية" قد تكون شبه غزيرة في نواحٍ جنوب غربي مكة المكرّمة.

وأضاف المسند، في تغريدة على حسابه في "تويتر" أن "كتلة هوائية باردة تتوغل إلى الأجواء الشمالية من السعودية تُخفض درجة الحرارة وبشكلٍ كبيرٍ، وتبدأ تتزحزح ناحية الوسط والشرق والغرب بالتدريج، وذروتها يومَي الثلاثاء والأربعاء، والصفر المئوي حاضر في المناطق الشمالية وشمالي الوسطى".

وأردف أنه "في الشبط عادةً تكون درجة الحرارة منخفضة ويتكون الصقيع والضباب صباحاً"، كما يسجل هذا الموسم "بداية ظهور طلع النخيل البواكر، خاصة في جنوب الوسطى"، و"نشاط الرياح الشمالية والنسرية الباردة".

في سياق متصل، توقّع المركز الوطني للأرصاد في السعودية أن يستمر هطول الأمطار الرعدية وتستمر الرياح النشطة التي تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض، مكة المكرمة والباحة.

كما من المتوقع أن يستمر الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك والحدود الشمالية والجوف وحائل والقصيم وأجزاء من غرب المملكة وشرق ووسط المملكة. ولا يستبعد تكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والمدينة المنورة وأجزاء من منطقتي الحدود الشمالية والجوف وسواحل المنطقة الشرقية.