شاهد الأمير خالد الفيصل يشارك بالفلكلور الجنوبي بختام داكار

شارك الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، في الفلكلور الجنوبي خلال حفل ختام سباقات داكار السعودية 2022 في نسخته الثالثة بحلبة كورنيش جدة الذي أقيم خلال الفترة من ( 2 إلى 14 ) يناير ٢٠٢٢م ، عَبَرَ خلالها المتسابقون ١٢ مرحلة احتضنتها عدد من محافظات ومدن ومناطق السعودية.

كما شهد الأمير خالد الفيصل حفل تتويج الفائزين بالسباق في فئاته الست وهي: (السيارات، الدراجات النارية، الدراجات النارية الرباعية، الشاحنات، والمركبات الصحراوية الخفيفة، بالإضافة إلى فئة داكار كلاسيك)، بحضور الأمير خالد بن سلطان العبدالله الفيصل رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للسيارات والدراجات النارية وشركة رياضة المحركات السعودية، ونائب وزير الرياضة بدر القاضي، وذلك بعد نهاية المرحلة ١٢ من السباق التي انطلقت من محافظة بيشة، وصولا إلى محافظة جدة، وقطع مسافة إجمالية تبلغ 680 كم، منها 164كم للمرحلة الخاصة الخاضعة للتوقيت.

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ومع ختام هذه المرحلة تُوّج المتسابق القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" بالمركز الأول في فئة السيارات، متفوقاً على الفرنسي "سيباستيان لويب" سائق فريق "بي آر إكس" صاحب المركز الثاني، فيما سجل السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" إنجازاً تاريخياً بتحقيقه المركز الثالث، كأول سعوديٍ يصعدُ منصة التتويج برالي داكار منذ انطلاقه قبل 44 عاماً.

وفي فئة الدراجات النارية، حاز البريطاني سام سندرلاند درّاج فريق "غاز غاز" على اللقب، فيما جاء التشيلي بابلو كوانتنيلا درّاج فريق "هوندا" في المرتبة الثانية، أما النمساوي ماتياس والكنر درّاج فريق "ريد بُل كيه تي إم" فقد نال المرتبة الثالثة لهذه الفئة.

وفاز الفرنسي أليكساندر جيرود درّاج فريق "ياماها" بلقب النسخة الحالية من الرالي عن فئة الدراجات الرباعية "كوادز"، وذلك بعد 25 عاماً من تحقيق والده اللقب عام 1997م، كما نال الأرجنتيني فرانشيسكو مورينو درّاج فريق "دراج أون" المرتبة الثانية، وحلّ البولندي كميل فيشنيفسكي درّاج "أورلين" في المركز الثالث.

وفي فئة الشاحنات، احتكر فريق "كاماز" المراكز الثلاثة الأولى في رالي داكار السعودية 2022، حيث توّج الروسي دميتري ستونيكوف بالمركز الأول، وجاء زميله إدوارد نقولاييف ثانياً، تبعهما أنطون شيبالوف في المرتبة الثالثة.

أما التشيلي فرانشيسكو لوبيز كونتاردو فقد استطاع الحصول على لقب فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي3، متفوقاً على السويدي سيباستيان إريكسون، فيما جاءت الإسبانية كريستيان غوتييرز في المركز الثالث، كما حازت السائقة السعودية دانية عقيل المركز الثامن في الترتيب العام، بينما حلّت زميلتها مشاعل العبيدان في المركز السابع عشر، وذلك في مشاركتهما الأولى في رالي داكار.

وفي فئة المركبات الصحراوية الخفيفة تي4، حسم الأميركي أستون جونز لقب هذه الفئة، بعد منافسةٍ قويةٍ مع الإسباني جيرارد فاريس صاحب المركز الثاني، فيما جاء السائق الليتواني روكاس باسيوشكا ثالثاً للترتيب.