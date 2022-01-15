السعودية: فيديو يحبس الأنفاس لإنقاذ أشخاص علقوا بسيل جارف

وثق مقطع فيديو يحبس الأنفاس ومتداول عبر منصات التواصل، إحدى المركبات وهي غارقة في السيل، وذلك جراء الأمطار التي شهدتها المنطقة، والتي أظهرت قائد المركبة والركاب عالقين في السيل في انتظار تدخل الدفاع المدني لإنقاذهم.

من جهته قال الدفاع المدني بمكة المكرمة‬⁩، تعليقا عن المقطع المتداول، "نوضح أنه تم إنقاذهم، 4 أشخاص في واد بقرية البستان في مركز الأبواء" مبيناً أنهم بصحة جيدة.

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فيما أهاب المتحدث الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني المقدم محمد الحمادي بالجميع توخّي الحيطة والحذر من المخاطر المحتملة في مثل هذه الأجواء، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول، والالتزام بتعليمات الدفاع المدني المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي؛ حفاظاً على سلامتهم ،مؤكداً جاهزية الدفاع المدني لتنفيذ الخطط و التدابير اللازمة للحالات المطرية.