فيديو طريف.. قائد "وانيت" ينافس أحد متسابقي داكار

راج مقطع فيديو طريف على منصات التواصل الاجتماعي، والذي أظهر سيارة وانيت من نوع "الدادسن" تجري سباقًا مع أحد متسابقي رالي داكار، منتصراً عليه بسرعته، في حين تفاعل مغردون واصفينه بالمقطع الظريف، وأنه مقطع الموسم لظرافته وخفة دم قائد الوانيت.

يشار إلى أن رالي داكار يعتبر أحد أعرق السباقات في رياضة المحركات، وتحتضن السعودية النسخة الثالثة على التوالي من رالي داكار السعودية 2022، والنسخة الـ 44 في تاريخ الرالي الأعرق والأشهر، والأكثر تحدياً في عالم رياضة المحركات، خلال المدة من 1 حتى 14 يناير، حيث تعدّ هذه النسخة هي الأكبر من حيث المشاركة، من خلال استقطاب نحو 650 مشاركا، يمثلون 70 جنسية من مختلف أنحاء العالم، ويضم السباق 430 مركبة في مختلف فئات السباق و148 مركبة أخرى في فئة "داكار كلاسيك".