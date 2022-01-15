فيديو يثير الإعجاب.. سعودي ينقذ "كلباً" من سيل جارف

في عمل إنساني وبطولي، قام شاب سعودي بإنقاذ "كلب" من سيل جارف وسط استغاثته لنجدته وإنقاذه من الغرق، في الوقت الذي راج مقطع فيديو وثق الموقف، وضجت به منصات التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية، والذي ظهر فيه شاب سعودي يغامر بنفسه أثناء جريان السيول لإنقاذ "كلب" علق في سيل ينهمر، بعد هطول الأمطار، ولقي عمل الشاب الإنساني إعجاب الكثير الذين أشادوا بتصرفه، واعتبروه دليلاً على الإنسانية والمروءة والرحمة.

كما اقترح مغردون على جمعيات الرفق‬ بالحيوان في السعودية‬ تكريم الشاب، تعزيزاً لمبدأ الرفق‬ ‪بالحيوان‬، ذي البعد الديني والوطني.

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من جهته أشاد الباحث والمستشار الشرعي، زياد بن منصور القرشي، بالموقف الرائع والعمل الإنساني العظيم، الذي قام به الشاب بإنقاذ الحيوانات التي كاد السيل أن يقتلهم ويقضي عليهم، وقال خلال حديثه لـ"العربية.نت": الإسلام أمر بالرفق بالحيوان وجعل من صفات البشر الرحمة بجميع المخلوقات، وجاء في الحديث النبوي الشريف قوله صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء).

وأبان أن الحيوانات تعجز عن الدفاع عن نفسها، وتكون الرحمة بالحيوان بتأمين الطعام والسكن والمأوى لها، ورتب الله عظيم الأجر والثواب لمن يقوم بهذا العمل الصالح، وجعله سبباً لدخول الجنة، فهو من أسباب مغفرة الذنوب والخطايا.