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لمواجهة كورونا.. السعودية تطلق هوية "مناعتنا حياة"

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مناعتنا حياة

لمواجهة كورونا.. السعودية تطلق هوية "مناعتنا حياة"

العربية.نت - حامد القرشي

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أطلق مركز التواصل الحكومي بوزارة الإعلام السعودي الهوية الإعلامية اللفظية والبصرية الموحدة "مناعتنا حياة" بالتعاون مع وزارة الصحة.

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وتأتي الهوية الجديدة كمرحلة ثالثة من الحملات التوعوية المواكبة لمستجدات فيروس كورونا، امتداداً لحملتيْ "كلنا مسؤول" و"نعود بحذر" اللتين حظيتا بتفاعل حكومي وجماهيري كبير.

كذلك، تعتمد فلسفة الهوية على التكاتف بإبراز كلمة "مناعتنا"، التي تتحقق بإكمال أفراد المجتمع الجرعات التي ترفع نسبة المناعة، وكلمة "حياة"، كون اللقاح هو الأمل بعد توفيق الله تعالى؛ في عودة الحياة إلى طبيعتها.

وركزت ألوان الهوية على دمج الأخضر مع الأزرق تعبيراً عن تكاتف المجتمع في تطبيق الإجراءات الاحترازية، للوصول للمناعة الكاملة، كما وأصدر مركز التواصل الحكومي دليلاً إرشادياً لاستخدام الهوية، يمكن تحميله مع التطبيقات الخاصة بها.

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