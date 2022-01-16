السعودية.. فعالية VR تجذب زوار مهرجان قمم بعسير

حازت فعالية "VR" على إعجاب زوار مهرجان قمم للفنون الأدائية الجبلية والذي أقيم على مدى أسبوع في منطقة عسير ووزع على القصور الأثرية بالمنطقة.

وتعتبر تلك الفعالية بيئة افتراضية تنقل الصورة من حولك على مساحة ٣٦٠ درجة في جميع الاتجاهات؛ وكأن المشاهد يعيش الواقع ذاته فعندما ينظر في أي جهة من الجهات الأربع من خلال جهاز الـVR الذي يرتديه على شكل "نظارة" يشاهد وقائع افتراضية مختلفة.

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فعندما يرتدي الزائر النظارة يشاهد البيئة الجبلية والرقصات التفاعلية لكل منطقة من مناطق المملكة، فيشاهد الرقصة مع الإيقاع ويتماثل معها.

أما الهدف من ذلك، فالتدريب التفاعلي مع الرقصات على مستوى قمم السروات، وأيضا يوفر فرصة للتعرف على الرقصات من خلال الشرح لكل رقصة.

ويحتوي الفيديو الافتراضي على عدد من الرقصات منها: "الخبيتي" الخاص بالمدينة المنورة، وتدخل فيه من الايقاعات الدفوف والسمسمية. و"الخطوة" والتي تعد رقصة طرب قديمة، وتقام بالعادة في الأفراح والزواجات والعزائم والتجمعات الشبابية في منطقتي عسير وجازان.

أما رقصة "الرفيحي" من تبوك، فيؤدى في شمال الحجاز بمصاحبة التصفيق بشكل سريع ليواكب سرعة الحركة في أداء الرقص، يعتمد الرفيحي على الألحان الخفيفة وأبيات الشعر القصيرة ذات الأحرف القليلة.

و"المجرور" برع في هذا الفن أهل الطائف فارتبط اسم المجرور بهم، كلمة مجرور مأخوذة من جر الكلام بمعنى الإطالة فيه.

أما "العرضة" في الباحة، وتقام بين العصر والمغرب ومن بعد العِشاء والعَشاء وعند الحروب، وكان شعرها يعتمد على الحماس وتمجيد البطولات، لم يدخل شعر الغزل في العرضة إلا في الفترة الأخيرة.

وكذلك "خطوة عسير" والتي تؤدى في حركات صامتة بغير أناشيد.

ورقصة "الحرابي" ويُلعب في المناسبات ، وأيضا "التعشير" هو لعب فلكور حربي قديم ويمكن ممارسته من قبل شخص واحد أو اثنين أو أكثر في ذات الوقت.