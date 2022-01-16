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بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل ليلة المعازيم إلى الخميس

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بسبب سوء الأحوال الجوية.. تأجيل ليلة المعازيم إلى الخميس

العربية.نت - مريم الجابر

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أعلنت إدارة موسم الرياض، الأحد، أنه تم تأجيل ليلة المعازيم ليوم الخميس 20 يناير بسبب سوء الأحوال الجوية.

يذكر أنه سبق أن تم تأجيل الحفلة عن موعدها المقرر يوم 14 يناير، ثم تأجلت بسبب سوء الأحوال الجوية.

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وتسببت الأحوال الجوية في إغلاق مناطق في موسم الرياض. ونشرت إدارة موسم الرياض تغريدة على حسابها الرسمي في تويتر اعتذرت فيها عن استمرار الفعاليات في عدد من المناطق، منها قرية زمان، والرياض سفاري، وشجرة السلام وبوليفارد رياض سيتي.

فريدة من نوعها

يشار إلى أن ليلة المعازيم هي ليلة غنائية عربية فريدة من نوعها، يحييها فنان العرب محمد عبده في مسرح محمد عبده أرينا في البوليفارد، رياض سيتي.

وبحسب موقع موسم الرياض، في حال تم إلغاء أو تأجيل أو تغيير موعد الفعالية من قِبل الجهة المنظمة، يتم إعادة قيمة التذكرة كرصيد بالمحفظة الإلكترونية للعميل لدى مزود الخدمة. ويحق للعميل استخدام الرصيد لشراء تذكرة جديدة لنفس الفعالية أو أي فعالية أخرى مقدمة من مزود الخدمة. كذلك يجب الاستفادة من الرصيد خلال فترة الموسم فقط.

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