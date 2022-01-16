تفاعل 7 آلاف حساب وهمي للتنظيمات الإرهابية ضد السعودية

أكثر من 3000 تغريدة تنمر ضد المجتمع السعودي، قامت بها شبكات تنظيمية خارجية عبر حسابات وهمية على منصة تويتر، جاءت تحت وسم #الكونسرت_الحزين الخاص لفرقة ستراي كيدز، والذي تأجلت حفلتهم بسبب الأوضاع المناخية للمملكة، والتي تنظمها الهيئة العامة للترفيه.

الخبير التقني عبد الرحمن الحميدة آل أبوعليان، أكد لـ "العربية.نت"، أن معظم الحسابات الوهمية صادرة من بعض الدول التي تشهد صراعات عسكرية، وأخرى كانت من بعض التنظيمات الإرهابية الخارجية.

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وأشار إلى أن أكثر من 7 آلاف حساب وهمي تابع لعناصر التنظيمات، تفاعلوا مع الوسم، فيما كان عدد آخر منهم يقوم بوضع إعجاب بعدد تجاوز 15 ألفا، كما تجاوزت عدد الحسابات التي قامت بالمشاركة مع منصات أخرى في مواقع التواصل الاجتماعي بأكثر من 174 ألف حساب.

كما شدد على أن هناك أجهزة داخل تلك التنظيمات تعمل على أجندة هدفها تقمص الهوية السعودية لزعزعة استقرار المجتمع والبلاد، التي تنعم بأمن وأمان في كافة مناطقها.