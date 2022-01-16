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مشاهد ساحرة.. سعودي يوثق لحظات الغروب في المسجد الحرام

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مشاهد ساحرة.. سعودي يوثق لحظات الغروب في المسجد الحرام

العربية. نت - نادية الفواز   

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وثّق مصور سعود بعدسته مشاهد ساحرة للحظات الغروب في المسجد الحرام، حيث أكد أنه جسّد العديد من الزوايا المحيطة بالحرم المكي الشريف.

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وأضاف حماد الهذلي في حوار مع "العربية.نت" أنه عشق التصوير منذ الصغر في عام 2014 ثم انتقل إلى الاحتراف في عام 2018، مبيناً أنه من أبناء مكة، ويعتبر إبراز جمالها للعالم واجبا دينيا.

2 صور



كذلك، أوضح أنه استطاع أخذ لقطات لفترة الغروب عبر التصوير الجوي من جبل خندمة، وهو أحد جبال مكة، ويقع في الجهة الجنوبية الشرقية من الحرم المكي.

2 صور



وأشار إلى أنه تجاوز وعورة المنطقة حتى يستطيع أن يصل الارتفاع في بعض أجزائها إلى حوالي 615م، لكي يتمكن من التصوير بالشكل الذي يرغب به، مؤكداً حرصه الحصول على لقطات تبين جمال هذا الموقع من كافة الزوايا وفي مختلف الأوقات، معتبراً الصور رسائل عالمية عن هذا المكان الطاهر.

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