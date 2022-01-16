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هزة أرضية في الخليج دون أي تأثير على السعودية

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الخليج العربي

هزة أرضية في الخليج دون أي تأثير على السعودية

الهزة الأرضية الأولى بلغت 4,8 والثانية 4,58 على مقياس ريختر

العربية.نت - نادية الفواز

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كشفت هيئة المساحة الجيولوجية السعودية، اليوم الأحد، رصد وتسجيل هزة أرضية في الخليج العربي صباح اليوم الأحد، دون أي تأثيرات على الحدود السعودية.

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إلى هذا، أوضح المتحدث الرسمي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية طارق أبا الخيل لـ"العربية.نت" اليوم الأحد، أن مركز المخاطر بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية رصد هزتين أرضيتين في الخليج العربي تبعد ١٩٠ كيلو متراً شمال شرق مدينة الخفجي، دون أي تأثيرات على الحدود السعودية.

وقال بلغت الهزة الأرضية الأولى 4,8 والثانية 4,58 على مقياس ريختر، و10 كيلو متر تحت البحر وهما بعيدتان كل البعد عن الحدود السعودية بحوالي 190 كيلو مترا، مطمئناً المواطنين والمقيمين بأن الوضع آمن وليس هنالك خطورة تذكر.

يذكر أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ “المركز الوطني للأرصاد”، في الإمارات قد أعلنت صباح اليوم عبر حسابها بتويتر تسجيل زلزال بقوة 5.0 درجات – ريختر في الخليج العربي الساعة 08:25 الموافق 16 /01/ 2022 حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات.

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