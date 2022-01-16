4 آلاف عامل.. فرق لتطهير وتعقيم المسجد الحرام يوميا

تكثف الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال التعقيم والتطهير في المسجد الحرام، حيث خصصت وكالة الخدمات والشؤون الميدانية وتحقيق الوقاية البيئية في الرئاسة أكثر من 12 فرقة تعمل على مدار 24 ساعة، ويبلغ عددهم 4000 عامل وعاملة.

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وذكرت الرئاسة أن من هذه الفرق فرقة العناصر المعمارية، وهي تختص بتطهير كافة العناصر المعمارية بالمسجد الحرام بما فيه المسعى، والتوسعة السعودية الثانية، وما يشمله من أعمدة وقباب وعقود وزخارف ونقوش والدرابزين الرخامي المطل على صحن المطاف، وجميع العناصر المعمارية للتوسعة السعودية الثانية من الأعمدة الرخامية، والقواعد، الأكتاف والتيجان، والأبواب والنوافذ والمنارات، والقباب من الداخل، والأسقف وجميع عناصرها الزخرفية، والأجزاء النحاسية على أن يتم تطهيرها وتلميعها بالمواد المناسبة لذلك.

فرق أخرى

بينما فرقة النحاسيات تختص بنظافة وتلميع فوانيس حجر إسماعيل، ومقام إبراهيم عليه السلام، ودواليب المصاحف وأعمدة الإنارة، وجميع الدرابزين والنحاسيات المثبتة بتيجان وقواعد الأعمدة، وكذلك سماعات الصوت النحاسية المثبتة بالأسقف، وكذلك النحاسيات الموجودة بالساحات.

كما أن هناك فرقة أعمال غسيل السجاد وتقوم بغسل سجاد المسجد الحرام بمغسلة كدي وتجفيفه وكنسه بعد التجفيف وتعطيره بمادة خاصة بالسجاد، ومن ثم لفه بعناية وفق برنامج معد لذلك.

أما فرقة السلالم والمصاعد الكهربائية فتقوم هذه الفرقة بغسل وتنظيف السلالم والمصاعد الكهربائية باستخدام المواد الخاصة بالاستنلس حسب برنامج معد لذلك.

برامج مخصصة

فيما تقوم فرقة الدرج والمنارات بصنفرة الدرج الثابت وإزالة أي أوساخ متراكمة عليه والمنارات وفق برنامج معد لذلك، بينما فرقة المجمعات تقوم بأعمال نظافة المجمعات بصفة يومية وصنفرتها حسب البرنامج المعد لذلك.

وتعمل فرقة السطح بغسيل السطح وتنظيف الأعمدة وقواعد الألمنيوم الموجودة به، أما فرقة الطوارئ فتقوم بأي أعمال إضافية يتم طلبها سواء لداخل أو خارج الحرم المكي الشريف.

وتقوم فرقة غسيل المشايات البلاستيكية داخل وخارج الحرم وإعادة نشرها مرة أخرى بعد تجفيفها ومتابعتها بعد فرشها.

فيما فرقة تنظيف واجهات المسجد الحرام تقوم بتنظيف القراميد الأخضر على مداخل الأبواب وغسله بالماء، وفرقة المناهل تقوم بنظافة المناهل الموجودة داخل المسجد الحرام وساحاته بعد نزع القريلات، وتنظيف وغسيل ماتحتها بالمواد المنظفة والمطهرة.

وأخيراً فرقة كنس السجاد، حيث تقوم بفرش السجاد وكنسه الموجود داخل وخارج المسجد الحرام، وتقوم بنقل السجاد من وإلى المسجد الحرام ويتم رفع السجاد في الحالات الطارئة وتنظيف الوجه الخلفي للسجاد وتبديل السجاد في حالة تعرضه للماء أو نجاسة مع تأمين البديل.