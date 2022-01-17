التحالف ينشر صوراً لاعتراض مسيرات أطلقت باتجاه السعودية

أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، اعتراض وتدمير ما مجموعه 8 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المملكة العربية السعودية.

فقد نشر التحالف صوراً لاعتراض المسيرات التي أطلقتها الميليشيات الحوثية باتجاه المملكة.

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وأضاف التحالف، بحسب ما أفاد مراسل العربية/الحدث أنه يتابع تهديد هجمات عدائية باستخدام طائرات مسيّرة بالأجواء.

وكان التحالف أكد في وقت سابق، اعتراض وتدمير 3 طائرات مسيّرة أطلقت باتجاه المنطقة الجنوبية.

التحالف ينشر صورا لاعتراض المسيرات التي حاولت الميليشيات الحوثية إطلاقها باتجاه #السعودية اليوم

#العربية pic.twitter.com/UX63zdfesy — العربية (@AlArabiya) January 17, 2022

وقال "رصدنا ونتابع تصعيدا عدائيا باستخدام طائرات مسيّرة من قبل الحوثيين"، مشيراً إلى أن عدداً من المسيّرات المفخخة انطلقت من مطار صنعاء الدولي.