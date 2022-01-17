الحج والعمرة: من الضروري حجز تصريح للصلاة في الروضة الشريفة

أكدت وزارة الحج والعمرة في السعودية اليوم الاثنين، عبر حسابها الرسمي في تويتر، أنه يلزم حجز تصريح للصلاة في الروضة الشريفة بالمسجد النبوي مع اشتراط التحصين في تطبيق "توكلنا".
وأوضحت أن مدة البقاء في الروضة الشريفة هي 10 دقائق، لافتة إلى أنه تم يوم أمس إصدار 10458 تصريحا للصلاة في الروضة الشريفة.
يشار إلى أن الروضة الشريفة تقع غربي الحجرة النبوية مباشرة وتمتد إلى المنبر، وتبلغ مساحتها نحو 330 متراً مربعاً، وتبلغ أبعادها 22 متراً من الشرق إلى الغرب، و15 متراً من الشمال إلى الجنوب، وتضم الروضة المحراب النبوي الذي يقع في الجزء الغربي.
وتضم الروضة على أطرافها معالم عدة، منها الحجرة الشريفة التي ضمت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، وتتخللها عدد من الأعمدة المميزة عن سائر أساطين المسجد بما كسيت به من الرخام، وفي الجهة القبلية من الروضة حاجز نحاسي جميل يفصل بين مقدمة المسجد والروضة بارتفاع متر أقيم عليه.
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