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الثقافة السعودية: إطلاق برنامج التلمذة في عدة مسارات

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وزير الثقافة السعودي
وزير الثقافة السعودي

الثقافة السعودية: إطلاق برنامج التلمذة في عدة مسارات

وزير الثقافة يعلن عن إطلاق المعهد الملكي للفنون التقليدية برنامج التلمذة في مسارات السدو والبناء بالطين بشكلها التقليدي الأصيل

العربية نت - نادية الفواز  

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أعلن وزير الثقافة السعودي، الأمير يدر بن فرحان آل سعود، عن إطلاق المعهد الملكي للفنون التقليدية برنامج التلمذة في مسارات السدو والبناء بالطين بشكلها التقليدي الأصيل.

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وقال عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "لهوية حية أطلق المعهد الملكي للفنون التقليدية برنامج التلمذة في مسارات السدو البناء بالطين بشكلها التقليدي الأصلي".

وقد عرف عن المعهد الملكي للفنون التقليدية أنه يعمل على تمثيل ثقافة المملكة العربية السعودية من خلال سرد التاريخ الفني وقصص الأعمال الفنية التقليدية، ورواية قصص الفنانين.

كما يعمل المعهد على المحافظة على أصالة تلك الفنون وتشجيع المهتمين بها على تعلمها وإتقانها وتطويرها، وذلك تماشياً مع رؤية المملكة 2030.

وتعد الفنون التقليدية جزءاً لا يتجزأ من ثقافة المملكة العربية السعودية التي تجلّت في الخط والتطريز وفن النسيج وصناعة المجوهرات وغيرها من الفنون، وتشكل الفنون البصرية جزءاً حيوياً من تراثنا.

ولا تقتصر على الفنون البصرية، بل إن تراث المملكة العربية السعودية غني بمختلف صور الفنون التقليدية، كالفنون التقليدية الأدائية أو غير ذلك مثل الرقص والموسيقى ذات الطابع المتميز لمختلف مناطق المملكة.

يذكر أن المعهد الملكي للفنون التقليدية يقدم العديد من الفرص للانضمام والتعلم والانغماس في فنون المملكة العربية السعودية التقليدية عبر سلسلة من الدورات المتنوعة التي تُلائم جميع شرائح المجتمع بمختلف اهتماماتهم، وقد بدأ المعهد بإطلاق حزمته الأولى لعدد من الدورات التدريبية في الربع الثالث من عام 2021م.

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