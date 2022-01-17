السعودية: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي

دانت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي.

وأضافت أن العمل الإرهابي في أبوظبي الذي تقف وراءه ميليشيا الحوثي يؤكد خطورة هذه الجماعة.

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كما أكدت وقوف المملكة مع دولة الإمارات ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.

وأكدت السعودية استمرارها بالتصدي للممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي من خلال قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.

مقتل 3 أشخاص

وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت اليوم اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.

وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).

المحلل العسكري يحيى أبوحاتم: المسيرات المستخدمة في هجمات أبوظبي أطلقت من #اليمن بأيدي إيرانية#العربية pic.twitter.com/CpT6RI868J — العربية (@AlArabiya) January 17, 2022

وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.

من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.