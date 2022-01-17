السعودية: ندين الهجوم الإرهابي الذي استهدف مطار أبوظبي
دانت المملكة العربية السعودية اليوم الاثنين بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الجبان الذي استهدف مطار أبوظبي.
وأضافت أن العمل الإرهابي في أبوظبي الذي تقف وراءه ميليشيا الحوثي يؤكد خطورة هذه الجماعة.
كما أكدت وقوف المملكة مع دولة الإمارات ضد كل ما يهدد أمنها واستقرارها.
وأكدت السعودية استمرارها بالتصدي للممارسات الإرهابية لميليشيا الحوثي من خلال قيادتها لتحالف دعم الشرعية في اليمن.
مقتل 3 أشخاص
وكانت شرطة إمارة أبوظبي أكدت اليوم اندلاع حريق، ما أدى إلى انفجار في 3 صهاريج نقل محروقات بترولية في منطقة مصفح آيكاد 3، بالقرب من خزانات أدنوك، إضافة لوقوع حادث حريق بسيط في منطقة الإنشاءات الجديدة في مطار أبوظبي الدولي.
وأدى الحريق إلى وفاة 3 أشخاص "هنديان وباكستاني" وإصابة 6 في انفجار صهاريج المحروقات في أبوظبي، وفق وكالة أنباء الإمارات (وام).
المحلل العسكري يحيى أبوحاتم: المسيرات المستخدمة في هجمات أبوظبي أطلقت من #اليمن بأيدي إيرانية#العربية pic.twitter.com/CpT6RI868J— العربية (@AlArabiya) January 17, 2022
وأشارت التحقيقات الأولية إلى رصد أجسام طائرة صغيرة يحتمل أن تكون لطائرات بدون طيار "درون" وقعت في المنطقتين قد تكون تسببت في الانفجار والحريق.
من جهتها، أعلنت ميليشيات الحوثي مسؤوليتها عن الهجوم الإرهابي، وفق ما نقلت وكالة "رويترز" عن متحدث باسمها.
-
التحالف: نفذنا 39 استهدافاً للحوثيين في مأربمع استمرار المعارك العنيفة في جبهات جنوب مأرب، أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن اليوم الاثنين، تنفيذ 39 استهدافاً ضد ميليشيا الحوثي في مأرب خلال الـ 24 ... اليمن
-
بوتين يهدد أميركا بنشر صواريخ نووية.. والبنتاغون يتأهببعد فشل المباحثات بين موسكو وواشنطن، الأسبوع الماضي لنزع فتيل الأزمة حول أوكرانيا، فإن تقديرات البيت الأبيض تؤكد أن روسيا تخطط لتفجير الوضع هناك لخلق ... أميركا
-
مفوضية ليبيا: نحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم الانتخاباتأعلن رئيس المفوضية العليا للانتخابات في ليبيا عماد السايح، أن المفوضية تحتاج من 6 إلى 8 أشهر لإعادة تنظيم للانتخابات بشكل صحيح.وطالب السايح، خلال ... المغرب العربي