بدء تساقط الثلوج على جبال اللوز.. و"مدني" تبوك يتأهب

تأهبت إدارة الدفاع المدني في منطقة تبوك لمواجهة الحالة المناخية وموجة الثلوج التي تجتاح المنطقة، مؤكدة جاهزية الفرق والمساندة لأي حالات طارئة.

جاء ذلك، وسط توقعات بهطول أمطار رعدية مسبوقة برياحٍ نشطة، وتكوُّن الضباب على أجزاءٍ من مناطق عدة منها تبوك، حيث لا يُستبعد تساقط الثلوج على مرتفعات جبل اللوز وعلقان، بحسب ما أكده اليوم الاثنين المركز الوطني للأرصاد.

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توقعات الطقس

على صعيد متصل، توقع خبير الطقس عبدالعزيز الحصيني في حسابه على "توتير"، تساقط ثلوج أو مطر ثلجي على أجزاء من شمال السعودية والجوف ومرتفعات تبوك وشمال المدينة النبوية مع تقدم المنخفض القطبي الذي يؤثر على شرق المتوسط.

وحذر من تشكل الصقيع على شمال ووسط السعودية، وذروتها نهاية الأسبوع، وبشكل متوسط على الشرقية والمدينة وباقي المناطق بشكل خفيف، ومتوقع أن تكون أقوى موجة برد تؤثر على السعودية منذ دخول شتاء هذا العام.

ثلوج على جبل اللوز

وشهدت جبال اللوز تساقطاً للثلوج مصحوبة بالأمطار، في ظاهرة مناخية تزدان بها المناطق الشمالية من تبوك في مثل هذه الأوقات من كل عام.