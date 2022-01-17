شاهد الثلوج في طريف.. ودرجات الحرارة دون الصفر

غطت الثلوج محافظة طريف شمال السعودية، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض، ما شجع الأهالي على الخروج لتوثيق تلك اللحظات رغم تدني درجات الحرارة.
من جهته، أوضح مدير الأرصاد بمنطقة تبوك فرحان العنزي في تغريدة على تويتر، أن المحافظة سجلت درجات حرارة دون الصفر، مشيراً إلى استمرارية تساقط الثلوج على الشمال حتى صباح الغد، داعيا الجميع لتوخي الحذر.
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