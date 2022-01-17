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شاهد الثلوج في طريف.. ودرجات الحرارة دون الصفر

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شاهد الثلوج في طريف.. ودرجات الحرارة دون الصفر

العربية.نت  - عبدالعزيز المشيطي

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غطت الثلوج محافظة طريف شمال السعودية، حيث اكتست الأرض باللون الأبيض، ما شجع الأهالي على الخروج لتوثيق تلك اللحظات رغم تدني درجات الحرارة.

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من جهته، أوضح مدير الأرصاد بمنطقة تبوك فرحان العنزي في تغريدة على تويتر، أن المحافظة سجلت درجات ‫حرارة دون الصفر، مشيراً إلى استمرارية تساقط الثلوج على الشمال حتى صباح الغد، داعيا الجميع لتوخي الحذر.

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