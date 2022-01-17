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فوز امرأة بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية في الشرقية

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أغاريد إحسان عبد الجواد

فوز امرأة بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية في الشرقية

العربية.نت - نادية الفواز

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فازت سيدة الأعمال السعودية أغاريد إحسان عبد الجواد بعضوية مجلس إدارة الغرفة التجارية بالمنطقة الشرقية.

وتعتبر أغاريد أول امرأة سعودية تفوز في انتخابات غرفة الشرقية.

حلم لسنوات

في السياق، كشفت لـ"العربية.نت" أن قصة دخولها للانتخابات جاءت بعد حلم لسنوات طويلة لدخول الغرفة التجارية.

كما بينت أنها تربت في أروقة الغرفة التجارية عندما كان والدها يقوم بالترشيح، لافتة إلى أن الدخول للغرفة التجارية في المنطقة الشرقية كان حلما بالنسبة لها لإكمال مسيرة والدها، لذلك حرصت على السعي لتحقيقه.

كذلك أوضحت أغاريد أنها قدمت في فترة التمديد ووجدت الدعم من والدها ووالدتها وشقيقها والعائلة الذين بذلوا جهداً كبيراً أدى إلى تحقيقها هذا الفوز.

وأكدت أنها ستسعى إلى إيصال صوت الناخبين الذين تواصلت معهم خلال فترة الانتخابات، مشددة على أنها ستكون على قدر هذه الثقة.

فخر وامتنان

كما أضافت: "أنا أول سعودية بمجلس الترشيح في المنطقة الشرقية ولذلك أشعر بالفخر في تمثيل المرأة في الشرقية"، معبرة عن امتنانها لأهالي المنطقة الشرقية على منحها هذه الفرصة.

كذلك ذكرت أن دخول المرأة السعودية بمنطقة القرار في الغرف التجارية سيكون له أثر إيجابي كبير على تحقيق العديد من المكاسب.

وختمت حديثها بالقول إنها من خلال خلفيتها اللوجستية تطمح لأن يكون لها بصمة في هذا المجال من خلال الغرفة التجارية.

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