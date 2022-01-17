صور لمقابر "المعلاة" الأكبر والأقدم في السعودية

تعد مقابر "المعلاة" في مكة المكرمة أقدم المقابر في السعودية وأكبرها مساحة، حيث أكد ذلك الباحث في تاريخ مكة المكرمة والسيرة النبوية، سمير برقة، لـ"العربية.نت".

وقال إن مقبرة "المعلاة" تبعد عن المسجد الحرام نحو 2 كيلومتر كما أنه يطلق عليها مقبرة أهل مكة الذين يفضلون دفن موتاهم فيها، وكذلك الحجاج والمعتمرين لافتاً إلى أن المقبرة كانت خارج النطاق العمراني لمكة المكرمة حتى العهد الأموي.

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كما أوضح أنه جاء في فضل المقبرة أحاديث مشهورة وفيها قبر السيدة خديجة وابنها القاسم وأجداد وأعمام النبي صلى الله عليه وسلم والسيدة أسماء بنت أبي بكر الصديق وأخيها عبد الرحمن وابنها عبدالله بن الزبير وجملة من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم.

فيما ذكر المتحدث باسم أمانة العاصمة المقدسة رعد الشريف لـ"العربية.نت" أن مقابر المعلاة تضم 25 ألف قبر، لافتاً إلى أن إدارة التجهيز بالأمانة تقوم بتقديم خدمات نقل وتجهيز، ودفن المتوفين ومتابعة المقابر وصيانتها.

وأشار إلى أن الأمانة قد قدمت خدمة جديدة وفريدة من نوعها من خلال تقديم موقع إلكتروني يتيح للمستخدم التعرف على رقم قبر المتوفى المدفون فيه كي يتمكن من زيارته والدعاء له، ويمكن من خلال الموقع البحث بواسطة اسم الشخص أو لقبه أو تاريخ الدفن أو الجنسية، وبالضغط على السهم تظهر المعلومات التفصيلية مثل اسم المتوفى ثلاثياً والعمر، ورقم القبر، ورقم المربع، واسم المستشفى الذي حصلت فيه الوفاة، من خلال بوابة خدمات المواطنين بموقع الأمانة إضافةً إلى تطبيق "نُزُل" والذي سوف يساعد على تسهيل عملية طلب الدفن للمواطنين والمعتمرين.