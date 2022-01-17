مشاهد تسر الناظرين.. الشلالات تنهمر من واد في السعودية

في مشاهد تسر الناظرين، رسمت الشلالات المتدفقة من بين صخور وادي "ممنا" في المخواة جنوب غرب السعودية بعد هطول الأمطار لوحات جمالية ساحرة.

وتحول الوادي خلال فصل الشتاء إلى لوحة طبيعية زينتها الشلالات المنهمرة والطبيعة الخضراء التي أضفت عليه تألقاً خاصاً.

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المصور "علي الشدوي" التقط صوراً ومشاهد لشلالات وادي "ممنا" وقال لـ"العربية.نت": وادي "ممنا" يعد من أجمل المواقع عند هطول الأمطار لطبيعته المختلفة وتضاريسه المميزة".

وأضاف "جذبني منظر جريان السيول في الوادي وتحوله إلى شلالات جارية وسط أجواء شتوية ساحرة بين الأجواء الماطرة والنسمات الباردة، مشيراً إلى أن الوادي يعد من الأودية الجميلة في المخواة كما أنه تحيط به سلسلة من الجبال".

كما أضاف "هذا الوادي مشهور بوفرة المياه الجارية وكثرة الزراعة فالوادي عبارة عن مناطق زراعية خضراء ومياه الأمطار تجري منه بشكل جميل ومغرٍ مبيناً أنه يضرب بهذا الوادي المثل في الجمال".