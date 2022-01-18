استعداداً للعودة الحضورية.. " تجارب محاكية" لطلبة الابتدائية ورياض الأطفال

تزامناً مع العودة الحضورية للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، شرعت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات السعودية في تنفيذ تجارب محاكية للعودة الحضورية وكذلك تنفيذ برنامج التهيئة للعودة الحضورية الآمنة للمرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال في 23 يناير الجاري.



واشتمل البرنامج على أربعة محاور رئيسية تتضمن طمأنة الطلبة وأسرهم بسلامة وأهمية العودة الحضورية، وتعزيز السلوك الإيجابي بتطبيق الإجراءات الاحترازية في المدرسة، وزيادة دافعية الطلبة للتفاعل مع الأنشطة التعليمية، إضافة إلى تفعيل التواصل مع الأسر وأولياء الأمور والإجابة عن تساؤلاتهم واستفساراتهم.









ويبدأ تنفيذ البرنامج في مدارس التعليم العام خلال الأسبوعين السادس والسابع من الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 1443 هـ، وذلك تأكيداً على أهمية سلامة الطلبة أثناء حضورهم للمدرسة.



وتضمن التوجيه تنفيذ برنامج التهيئة في الأسبوع السادس –عن بُعد- عبر منصتي "روضتي" و"مدرستي"؛ مستهدفاً رفع دافعية طلبة مرحلتي الابتدائية ورياض الأطفال وزيادة حماسهم للعودة الحضورية، وتطلعهم إلى رؤية معلميهم وزملائهم داخل المدرسة، من خلال مجموعة من البرامج (أنا مشتاق، العد التنازلي، كيف سنلتقي، أنا مشارك- صنعت بيدي، لقاء افتراضي مع أولياء الأمور)، وكذلك تنفيذ برنامج التهيئة في الأسبوع السابع حضورياً؛ مستهدفاً تنظيم عمل المدارس في تطبيق إجراءات وأنشطة العودة الحضورية الآمنة للطلبة داخل المدارس، وفقاً للنموذج التشغيلي للمدرسة، متضمناً عدة برامج، من أبرزها استقبال الطلبة وأولياء أمورهم، واستثمار المرافق المدرسية ذات المساحات الواسعة للاستقبال، إلى جانب تقديم فقرات ترحيبية وترفيهية.





ويهدف البرنامج إلى استمرارية العملية التعليمية في بيئة صحية إيجابية محفّزة للطلبة ومطمْئنة لأولياء الأمور، ودعم المدارس بالفعاليات والأنشطة المقترحة لاستقبال وتهيئة الطلبة للدراسة الحضورية، إلى جانب تحقيق التكيّف الاجتماعي لاندماجهم في صفوفهم بعد انقطاعهم عن بيئتهم المدرسية نحو عامين، وضمان الاستقرار النفسي لهم مع معلميهم داخل المدرسة، وصولاً إلى تحقيق التكامل بين الأسرة والمدرسة.

من جهة أخرى تواصل وزارة التعليم متابعتها للخطط التنفيذية للعودة الحضورية الآمنة لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال وذلك وفق ثلاثة محاور تستهدف التهيئة النفسية للطلبة وأولياء أمورهم، وجاهزية أعمال الصيانة والنظافة في المدارس واستعداداتها للعودة، إلى جانب تطبيق الإجراءات الصحية المعتمدة من هيئة الصحة العامة "وقاية"؛ بما يسهم في الحفاظ على سلامة الطلبة وأسرهم والمجتمع، وتأمين البيئة المدرسية لاستكمال رحلتهم التعليمية حضورياً بعد انقطاع دام نحو عامين.







وهيأت وزارة التعليم البيئة التعليمية المناسبة للمدارس في مختلف إدارات التعليم، من خلال توفير الميزانية التشغيلية للمدارس لعام 1443 هـ، وتمكين إدارات التعليم للعمل وفقاً لصلاحياتها بمنح المدارس احتياجاتها ومتطلباتها الإدارية والفنية بشكل آني وسريع، حيث تعكس الميزانيات التشغيلية جهود الوزارة المتواصلة لتأمين استمرارية العملية التعليمية وصولاً إلى العودة الحضورية لطلبة المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال.

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وتتضمن خطط العودة الحضورية أنشطة استقبال الطلاب والطالبات في المدارس الابتدائية ورياض الأطفال، وتفعيل برامج الإعداد والتهيئة النفسية والتوعوية الإرشادية بالعودة الحضورية، وذلك عبر الشراكة الفاعلة بين الأسرة والمدرسة والمجتمع، بما يعمل على بث روح الطمأنينة وتوفير بيئة إيجابية داعمة ومحفّزة.

وكثّفت اللجان الإشرافية في إدارات التعليم أعمالها لمتابعة تنفيذ قرار العودة الحضورية، حيث بدأت جولاتها التفقدية؛ للتأكد من جاهزية المدارس لاستقبال طلاب وطالبات المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال، والوقوف على أعمال الصيانة والنظافة والتعقيم فيها، وتأمين كافة الاحتياجات والتجهيزات للمباني المدرسية، إلى جانب تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية المعتمدة من وزارة الصحة و"وقاية"، وتأمين كافة متطلباتها من معقمات وكمامات، إضافة إلى متابعة تشغيل أنظمة السلامة المدرسية، وأجهزة الإنذار، وكذلك تعقيم وتجهيز حافلات النقل المدرسي.



فيما طبّق عدد من مدارس التعليم تجارب محاكية للعودة الحضورية الآمنة لعدد من الطلبة في المرحلتين الابتدائية ورياض الأطفال؛ بمشاركة أولياء الأمور، وذلك ضمن الاستعدادات المكثّفة التي تنفذها الإدارات التعليمية قبل موعد العودة الحضورية.

وشهدت التجارب المنفذة تفاعل الطلبة مع معلميهم، والسعادة بالعودة الحضورية للمدرسة، ولقاء زملائهم وزميلاتهم.