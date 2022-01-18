السعودية.. أكثر من 4 ملايين مستفيد من خدمات "تطمن"

في ظل ارتفاع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا الجديد التي تشهدها السعودية حالياً، ذكرت وزارة الصحة عبر حسابها في "تويتر" أنه لا يحتاج الشخص إلى إجراء فحص كورونا إذا لم تظهر عليه الأعراض، لافتة إلى أنه في حال وجود أعراض شديدة يجب التوجه إلى عيادات "تطمن" مباشرة.

وأكدت الصحة أنه لا ينبغي أن يكون إجراء فحص كورونا عشوائيًا، مبينة أن الفحص له دواع تختلف من شخص لآخر حسب استكمال جرعات التحصين ووقت مخالطة المصاب.

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فيما كشفت أن عيادات "تطمن" قدمت خدماتها لـ(4,705,108) أشخاص وذلك منذ بدء العمل فيها وحتى الآن.

وأبانت أن خدمات عيادة "تطمن" تُقدم من خلال 196 عيادة موزعة على عدة مرافق صحية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وأشارت إلى أن إجمالي عدد المسحات بلغت (3,744,178) موضحة أن نسبة الإحالة للمستشفيات بلغ 2% وذلك من إجمالي المراجعين.

وأوضحت أن الخدمات التي تقدمها عيادات "تطمن" تشمل العيادات الطبية، والفحوصات المخبرية، كما تم صرف العلاج اللازم وفقاً للإجراء العلاجي المعتمد.

يشار إلى أن عيادات "تطمن" خصصتها وزارة الصحة لخدمة كل من يشعر بأعراض فيروس "كورونا" مثل ارتفاع في درجة الحرارة وضيق في التنفس وألم في الصدر وسعال واحتقان في الحلق وفقدان حاسة الشم والتذوق وغيرها من الأعراض، وذلك بدون حجز موعد مسبق لتتلقى العلاج والرعاية الطبية، كما أن هذه العيادات تعمل طوال أيام الأسبوع.