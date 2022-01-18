حرس الحدود بجازان يسعف بحارين من سريلانكا والفلبين

تمكنت قوات حرس الحدود بجازان من إخلاء بحارَين من الجنسيتين السريلانكية والفلبينية وإسعافهما بعد تعرضهما لعارض صحي، وإنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للغرق في شاطئ بجازان.

#حرس_الحدود_السعودي يسعف بحارين من الجنسيتين السريلانكية والفلبينية لعارض صحي، وينقذ (4) أشخاص تعرضوا للغرق في شاطئ بجازان.#تم_الإنقاذ pic.twitter.com/esiOkBm1C8 — حرس الحدود السعودي (@BG994) January 17, 2022

وأوضح حرس الحدود أن البحار السريلانكي كان مصابا على متن سفينة ترفع علم جمهورية ليبيريا في مياه البحر الأحمر، أما المصاب الفلبيني فقد كان على متن سفينة ترفع علم جزر مارشال، مشيراً إلى أنه جرى نقل البحارَين للمستشفى وإنهاء الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة.

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وأضاف أنه جرى إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للغرق في شاطئ الاستاد الرياضي بجازان، لافتا إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لهم، وجرى نقلهم للمستشفى.