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حرس الحدود بجازان يسعف بحارين من سريلانكا والفلبين

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صورة من فيديو حرس الحدود السعودي

حرس الحدود بجازان يسعف بحارين من سريلانكا والفلبين

البحار السريلانكي كان مصاباً على متن سفينة ترفع علم جمهورية ليبيريا في مياه البحر الأحمر، أما المصاب الفلبيني فقد كان على متن سفينة ترفع علم جزر مارشال

العربية.نت - نادية الفواز

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تمكنت قوات حرس الحدود بجازان من إخلاء بحارَين من الجنسيتين السريلانكية والفلبينية وإسعافهما بعد تعرضهما لعارض صحي، وإنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للغرق في شاطئ بجازان.

وأوضح حرس الحدود أن البحار السريلانكي كان مصابا على متن سفينة ترفع علم جمهورية ليبيريا في مياه البحر الأحمر، أما المصاب الفلبيني فقد كان على متن سفينة ترفع علم جزر مارشال، مشيراً إلى أنه جرى نقل البحارَين للمستشفى وإنهاء الإجراءات النظامية مع الجهات المختصة.

وأضاف أنه جرى إنقاذ 4 أشخاص تعرضوا للغرق في شاطئ الاستاد الرياضي بجازان، لافتا إلى أنه تم إجراء الإسعافات الأولية لهم، وجرى نقلهم للمستشفى.

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