خالد بن سلمان: الحوثيون يروجون وعوداً كاذبة لخداع اليمنيين

أكد نائب وزير الدفاع السعودي الأمير خالد بن سلمان أن ميليشيا الحوثيين تروج لوعود كاذبة متكررة لخداع اليمنيين بغرض تجنيدهم في حرب مهلكة.

واعتبر الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة على حسابه في موقع "تويتر" أنه على حكماء اليمن نبذ أكاذيب الحوثي والمحافظة على أبنائهم من عبث الميليشيات.

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كما أكد سعي السعودية لأن يكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالاستقرار.

تسعى المملكة ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج،إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني؛ ونؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه — Khalid bin Salman خالد بن سلمان (@kbsalsaud) January 18, 2022

وكتب الأمير خالد بن سلمان في التغريدة: "تسعى المملكة ودول الخليج العربي ليكون اليمن ضمن المنظومة الخليجية لينعم شعبه بالأمن والاستقرار والتنمية كسائر شعوب الخليج، إلا أن المليشيات الحوثية اختارت الإرهاب والدمار واستخدمت أبناء اليمن كحطب يخدم أجندة النظام الإيراني؛ ونؤكد لشعب اليمن بأنه منّا ونحن منه وسنكون دومًا إلى صفه".

وأضاف في تغريدة ثانية: "وعود كاذبة وأوهام متكررة تروجها المليشيات الحوثية لخداع أبناء يمن العروبة وتجنيدهم في حرب مهلكة لهم. أما آن للحكمة اليمنية، وعقلاء اليمن نبذ تلك الأوهام والوعود، والمحافظة على أبناء اليمن الأحرار من عبث المليشيات الإرهابية".