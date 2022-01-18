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رئيس كوريا الجنوبية يزور السعودية.. وولي العهد يستقبله بالمطار

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رئيس كوريا الجنوبية يزور السعودية.. وولي العهد يستقبله بالمطار

مون جي إن يبدأ زيارة إلى السعودية.. والأمير محمد بن سلمان في مقدمة مستقبليه في مطار الملك خالد الدولي في الرياض

العربية.نت

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وصل رئيس جمهورية كوريا الجنوبية مون جيه إن، اليوم الثلاثاء، إلى الرياض، حيث سيقوم بزيارة للمملكة.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، في مقدمة مستقبلي رئيس الجمهورية الكوري الجنوبي في مطار الملك خالد الدولي.

استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية مون جي إن
استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية مون جي إن

وقد أجريت لرئيس جمهورية كوريا مراسم استقبال رسمية، حيث عزف السلامان الوطنيان للبلدين، ثم استعرض حرس الشرف.

كما كان في استقباله الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، ووزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح (الوزير المرافق)، والأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عياف أمين منطقة الرياض، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى كوريا سامي السدحان، ومدير شرطة منطقة الرياض اللواء فهد بن زيد المطيري.

استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية مون جي إن
استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية مون جي إن

بعد ذلك رحب ولي العهد السعودي بالوفد الرسمي لرئيس جمهورية كوريا، الذي يضم كلا من وزير الخارجية ايوي يونغ تشونغ، ووزير التجارة والصناعة والطاقة سونغ ووك مون، وكبير موظفي مكتب الرئيس للسياسات هو سينغ لي، ومستشار الرئيس الخاص للشؤون الخارجية والأمن القومي جونغ سوك ليم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، وسفير جمهورية كوريا لدى المملكة جون يونغ بارك، وزوجة سفير جمهورية كوريا لدى المملكة سوو جونغ جين، ووزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي ان هو كانغ، ونائب مدير الأمن القومي هيونغ جين كيم، وسكرتير الرئيس للسياسات الخارجية يونغ هيون كيم، والمتحدث باسم الرئيس كيونغ مي بارك، ورئيس المراسم جونغ هيون ريو، ومدير عام مكتب إفريقيا والشرق الأوسط جانغ هيون كيم.

من استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية
من استقبال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لرئيس كوريا الجنوبية

وسيجري الرئيس الكوري الجنوبي في السعودية محادثات مع ولي العهد السعودي حول سبل توسيع التعاون في مجالات الصحة العامة والذكاء الاصطناعي والهيدروجين والتعليم، مع تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والبنية التحتية والبناء، وفقاً لوكالة "يونهاب" الكورية.

وبعد المحادثات سيحضر مون منتدى أعمال، ويلتقي ياسر الرميان، رئيس مجلس إدارة شركة أرامكو، أكبر شركات النفط السعودية ورئيس صندوق الاستثمارات العامة.

وتنظّم وزارة الاستثمار السعودية، اليوم الثلاثاء في الرياض، أعمال المنتدى السعودي – الكوري بحضور المسؤولين من البلدين.

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وتتضمن أعمال المنتدى، الذي يشارك فيه العديد من الشركات الوطنية الرائدة المستثمرة والمهتمة بالاستثمار، حفل توقيع مذكرات تفاهم بين الجانبين في مجالات الطاقة، والطاقة المتجددة، والصحة، والتكنولوجيا، والصناعات المتقدمة، كما سيتم استعراض أبرز تطورات بيئة الأعمال في المملكة وعرض عن "استثمر في السعودية"، بالإضافة إلى استعراض آفاق العلاقة الاستراتيجية والتاريخية بين السعودية وكوريا الجنوبية.

ويعقب انطلاق المنتدى انعقاد اجتماعات لجنة الرؤية السعودية – الكورية 2030 بحضور وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، ووزير التجارة والصناعة والطاقة في جمهورية كوريا مون سونغ ووك، ورؤساء اللجان الفرعية وقادة القطاع الخاص من البلدين.

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