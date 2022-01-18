مصورون يبدعون بالتقاط "لوحات طبيعية" لتساقط الثلج بالسعودية

رصد المصورون السعوديون تساقط الثلوج على أجزاء من المملكة، موثقين لوحات طبيعية بديعة يطبع عليها البيضاء. كما تنافس رواد مواقع التواصل في المملكة على نشر الصور التي التقطوها للثلوج والبرد والمطر الذي تساقط على عدة منطاق من السعودية.

وفي هذا السياق، وثق المصور رائد العوفي تساقط الثلوج في منطقة الحرة جنوب تبوك. وأوضح لـ"العربية.نت" أن "العديد من المصورين ينتظرون مواسم الأمطار والثلوج ليلتقطوا أجمل اللقطات للمناظر الطبيعية".

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كذلك رصد المصور محمد الشريف تساقط الثلج على جبل اللوز. وقد قال لـ"العربية.نت" إنه رغم المتاعب التي يواجهها المصورون خلال رحلاتهم في تتبع الأمطار والثلوج، إلا أن اللقطات المميزة التي يرصدونها تعتبر "مكافأة سخية لكل مصور فكّر واستطاع أن يأخذ لقطة مميزة يضيفها إلى أرشيفه".

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لليوم الثلاثاء، استمرار الانخفاض الملموس في درجات الحرارة على معظم مناطق المملكة، خاصة على مناطق الحدود الشمالية والجوف وحائل، والقصيم وتبوك. كما لا يزال هناك احتمال لتساقط الثلوج على مرتفعات جبال اللوز وعلقان.

كما توقّع تكوُّن الضباب والسحب الممطرة المسبوقة برياحٍ نشطة مثيرة للأتربة والغبار مما يحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق المدينة المنوّرة والرياض والشرقية. كما قد تتكوُّن سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرّمة. ولا يُستبعد تكوُّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على مرتفعات هذه المناطق.