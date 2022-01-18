مصور سعودي يقتنص صورة لساعة مكة من مسافة 2000 متر

استطاع المصور السعودي عبدالقادر المالكي، أن يقتنص لقطة فوتوغرافية برؤية إبداعية من مسافة 2000 متر عن سطح البحر من مدينة الطائف غرب السعودية، لينقل مشهداً بانورامياً لساعة مكة وميناء جدة الإسلامي، ليقدم لوحة فنية مترفاً بدهشة الإلهام وروعة الإبهار البصري.

وسجلت الصورة المتداولة عبر منصات التواصل الاجتماعي، انتشاراً واسعاً وصفها ناشطون بأنها لقطة ضوئية تخطف الحواس.

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وأوضح المصور الضوئي عبدالقادر المالكي في حديثه لـ"العربية.نت": "التقطت الصورة بعد صلاة الفجر، حملت حقيبة التصوير الخاصة بي، واتجهت إلى دكة بافيل الشهيرة في جبل الهدا – الكر، وفي الساعة السادسة صباحاً أدهشتني نقاوة الأجواء، وقمت بتصوير اللقطة التي أظهرت ساعة مكة، وأضواء جدة، والبنك الأهلي، وميناء جدة الإسلامي، وسارية العلم بجدة، وعدد من المعالم الشهيرة، وجزء كبير من مدينتي مكة المكرمة، وجدة".

وأشار إلى أنه استغرق تصوير هذه اللقطة نحو نصف ساعة. وأضاف المالكي: "استخدمت كاميرا احترافية وعدسة ذات بعد بؤري 70 - 200 في تصوير هذا المشهد الذي يتضمن 3 مدن من مرتفعات الهدا ومكة المكرمة وجدة، لتحصد الصورة إعجاًباً كبيراً في مختلف منصات التواصل الاجتماعي".