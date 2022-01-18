شاهد" الهالة".. هكذا تزينت شمس سماء السعودية

رصد بعد ظهر اليوم الثلاثاء 18 يناير 2022 واحدة من الظواهر الجوية التي يمكن ملاحظتها بسهولة عبارة عن حلقة من الضوء حول قرص الشمس في قبة السماء تسمى "الهالة" كما تظهر في الصورة بسماء السعودية؛ مدينة جدة.

من جهته أكد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد ابوزاهرة لـ"العربية.نت"، أن هالة الشمس الضوئية يبلغ نصف قطرها 22 درجة، وهي من الظواهر البصرية التي تحدث داخل الغلاف الجوي لكوكبنا، ويمكن رؤيتها في كافة أنحاء الكرة الأرضية ضمن الغيوم الرقيقة الضبابية الباردة التي تحتوي على بلورات الجليد على شكل "قلم الرصاص" طويلة ورقيقة مع ستة جوانب، حتى في الطقس الحار فالهواء على ارتفاع 10 كيلومترات يكون بارداً مثل أي مكان آخر.

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ضوء الشمس

وقال أبوزاهرة إن "البلورات الجليدية تشبه المنشور والمرايا، حيث تعكس وتكسر ضوء الشمس بين أسطحها، وربما ينقسم إلى ألوان بسبب التشتت، وترسل عامودا من الضوء في اتجاهات مستقلة، حيث يقوم ملايين البلورات الجليدية بالتألق والبريق على ارتفاع 4 إلى 8 كيلومترات، أعلى طبقة التروبوسفير من غيوم ضبابية، لتشكل هذه الهالة من الضوء، ويلاحظ أن الجزء الداخلي من الهالة بلون أحمر باهت، وإلى الخارج يبدأ اللون في التلاشي تدريجياً، إضافة أن السماء داخل الهالة مظلمة وذلك بسبب عدم وجود بلورات جليدية تتلألأ هناك.

موضحا، أن هذه الهالة الضوئية هي دوماً بنفس القطر بغض النظر عن موقعها في السماء، وفي بعض الأحيان يكون بعض الأجزاء من الدائرة الكاملة مرئي فقط، ويمكن أن تتشكل الهالة أيضا حول أعمدة إنارة الشوارع في الطقس البارد جداً، عندما تقوم بلورات الجليد التي تسمى "غبار الألماس" بالطفو في الهواء على ارتفاع منخفض.

خطورة النظر إلى هالات الشمس

يشار إلى أنه عندما يتم النظر إلى الهالات الشمسية أو أي من الظواهر المتصلة بالشمس يجب حماية العين، ويجب عدم التحديق إلى الشمس ولو للحظة ويفضل أن يتم حجب الشمس خلف حافة مبنى، كما يجب أخذ الحيطة والحذر عند تصوير الهالات خاصة عندما تكون الشمس غير محجوبة وتقع في مجال الرؤية ومن الخطير النظر إلى الشمس من خلال باحث الكاميرا.