 السعودية.. الصفر المئوي يصل الربع الخالي ونهاية الأسبوع الأشد برودة 

توقّع أستاذ المناخ بجامعة القصيم "سابقاً"، ومؤسّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية المميزة في السعودية "تسميات"، الدكتور عبدالله المسند، أن تتأثر أجزاء من شرقي منطقة الرياض، والشرقية، والباحة، وعسير، وذلك خلال اليوم الثلاثاء، الذي يعد عاشر أيام الحالة المطرية.

وأردف: "4 خرائط ترسم تمدُّد الكتلة الباردة وتوضح درجة الحرارة المتوقعة عند الساعة السادسة صباح الثلاثاء والأربعاء، مقارنة بيومَي الجمعة والسبت؛ حيث تكمن شدتها يوم السبت، والصفر المئوي قد يبلغ شمالي الربع الخالي، وعليه ننبّه أن التنزه البري الجمعة والسبت سيكون بنكهة البرد".

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وقال المسند عبر حسابه على "تويتر": "تتهيّأ الظروف اليوم الثلاثاء لنزول ندفٍ من الثلوج الخفيفة على أجزاءٍ من حرة الرحى- جنوبي مدينة تبوك، فيما يعمل مرتفع جوي شمالي السعودية على هبوط الهواء البارد من طبقات الجو العليا ويسهم في تبريد السطح، ويأتي هذا متزامناً مع تزحزح كتلة هوائية شمالية باردة إلى أجواء السعودية".

وتابع: "الرياح اليوم الثلاثاء متوقع أن تكون شمالية نشطة وقد تُثير بعض الغبار على أجزاء من الشرقية".