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محافظة الداير تطلق مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع

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البن الخولاني

محافظة الداير تطلق مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع

وتستعد محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان جنوب السعودية، لإطلاق فعاليات مهرجان البن الخولاني #السعودي التاسع يوم السبت المقبل

الرياض - العربية.نت

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تستعد محافظة الداير بني مالك بمنطقة جازان جنوب السعودية، لإطلاق فعاليات مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع يوم السبت المقبل، حيث تواصل مختلف اللجان أعمالها لإنجاح المهرجان وتحقيق أهدافه.

وأوضح محافظ الداير نايف بن لبدة، المشرف العام على المهرجان، أن نسخة هذا العام ستكون مختلفة خاصة أنها تتزامن مع عام القهوة السعودية، الذي أطلقته وزارة الثقافة، مؤكدًا أن جميع اللجان تواصل مهامها لتحقيق النجاح للمهرجان بوصفه تظاهرة ثقافية اقتصادية.

مزارع البن الخولاني
مزارع البن الخولاني

وأبان، وسيشهد تنوعًا في الفعاليات لتشمل أكثر من 50 فعالية يومية بين برامج تراثية ورياضية وشعبية، إضافة إلى مشاركة مزارعي البن ومعارض الجهات الحكومية ، وكذلك القافلة الزراعية التي تنفذها وزارة البيئة والمياه والزراعة لأول مرة في منطقة جازان.

من جانبه، أكد رئيس مهرجان البن الخولاني السعودي التاسع، الدكتور مفرح بن مسعود المالكي أن المهرجان سيستعرض محصول المزارعين من البن الخولاني السعودي، كما سيكون هناك ركن خاص للتعريف السياحي و التراثي، بالإضافة إلى أن المهرجان سيحتضن سوقا للأسر المنتجة، وسيقدم داخل المهرجان دورات تدريبية للمزارعين للرفع من مستوى تأهيلهم في جانب الممارسات الزراعية.

البن الخولاني .
البن الخولاني .

وبين المالكي أن المهرجان هذا العام يحظى بدعم من وزارة البيئة والمياه والزراعة، ووزارة الثقافة، وشركتي أرامكو و سابك وهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية، وعدد من الشركات والجمعيات ، كما سيشارك في المهرجان عدد من الشركات العالمية.

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