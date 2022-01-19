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إطلاق مشروع لزراعة 400 ألف شتلة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

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سياحة السعودية

إطلاق مشروع لزراعة 400 ألف شتلة بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

مركز الغطاء النباتي يطلق مشروعًا لزراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية بمحمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية

العربية. نت - الرياض 

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وقع الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر الدكتور خالد العبد القادر، عقدًا لمدة عامين مع إحدى الشركات الوطنية للتشجير في محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية، تتم بموجبه زراعة 400 ألف شتلة من الأشجار المحلية، فضلًا عن تنفيذ أعمال الري بالمياه المعالجة وتوفير خدمات الرعاية.

ويأتي مشروع التشجير ضمن مذكرة التفاهم الموقعة مع هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بهدف التعاون لتنمية الغطاء النباتي وحمايته وتعزيز تنوعه بالمحمية، وضمن جهود المركز التي يبذلها لزيادة الرقعة الخضراء حول المملكة ومنها المحميات الطبيعية، إضافة إلى الحد من التصحر، واستعادة التنوع الأحيائي في البيئات الطبيعية، وتحسين جودة الحياة، تحقيقًا لمستهدفات مبادرة السعودية الخضراء.

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يذكر أن المركز يعمل على حماية مواقع الغطاء النباتي والمحافظة عليها وتنميتها والرقابة عليها وتأهيل المتدهور منها، فضلًا عن الكشف عن التعديات عليها، ومكافحة الاحتطاب في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى الإشراف على إدارة أراضي المراعي والغابات والمتنزهات الوطنية واستثمارها، مما يعزز التنمية البيئية

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