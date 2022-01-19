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تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

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الفنان خالد سامي
الفنان خالد سامي

تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

نجل خالد سامي: والدي في العناية المركزة وتوقف قلبه قبل قليل.. يارب عديها على خير

العربية.نت – مريم الجابر 

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تدهورت الحالة الصحية للفنان خالد سامي وتوقف قلبه.

وأوضح تركي ابن الفنان في تغريدة أن والده في العناية المركزة والوضع سيئ وتوقف قلبه.

وكتب في تغريدته: "لاحول ولا قوة إلا بالله. أبوي بالعناية المركزة والوضع سيئ وتوقف القلب قبل شوي، وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم، رجولي ماتشيلني يارب عديها على خير أبوي أعز ما أملك".

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وكانت "العربية.نت" قد تابعت حالة الفنان منذ دخوله المستشفى، إثر تعرضه لضيق بالتنفس ودخوله بحالة غيبوبة لمدة 18 يوماً في يناير الماضي، وبعد إفاقته من الغيبوبة رُفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي، وبدأ يحرك أطرافه وعينيه، واستجاب للمؤثرات والأحاديث، وسمح لزوجته بزيارته والتحدث معه. إلا أن حالته الصحية انتكست خلال الأشهر الماضية بعد عملية زراعة الكبد، وأدخل على إثرها العناية المركزة.

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