تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي

تدهورت الحالة الصحية للفنان خالد سامي وتوقف قلبه.

وأوضح تركي ابن الفنان في تغريدة أن والده في العناية المركزة والوضع سيئ وتوقف قلبه.

لاحول ولاقوة إلّا بالله ابوي بالعناية المركزه والضع سيء وتوقف القلب قبل شوي وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم، رجولي ماتشيلني يارب عديها على خير ابوي اعز ما املك 💔#خالد_سامي — 𝐓𝐮𝐫𝐤𝐢 𝐓𝐞𝐥𝐥𝐞𝐫 (@UrTurki) January 19, 2022

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وكتب في تغريدته: "لاحول ولا قوة إلا بالله. أبوي بالعناية المركزة والوضع سيئ وتوقف القلب قبل شوي، وفي احتمال يرجع يوقف على كلام الطاقم، رجولي ماتشيلني يارب عديها على خير أبوي أعز ما أملك".

وكانت "العربية.نت" قد تابعت حالة الفنان منذ دخوله المستشفى، إثر تعرضه لضيق بالتنفس ودخوله بحالة غيبوبة لمدة 18 يوماً في يناير الماضي، وبعد إفاقته من الغيبوبة رُفعت عنه أجهزة التنفس الصناعي، وبدأ يحرك أطرافه وعينيه، واستجاب للمؤثرات والأحاديث، وسمح لزوجته بزيارته والتحدث معه. إلا أن حالته الصحية انتكست خلال الأشهر الماضية بعد عملية زراعة الكبد، وأدخل على إثرها العناية المركزة.