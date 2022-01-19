تعاون سعودي إندونيسي لنشر الثقافة العربية

أوضح رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي، الدكتور يحيى بن جنيد، أن المركز استطاع خلال عام من توقيع عدة اتفاقيات مع مراكز علمية وجامعات إندونيسية، ومن أهمها وزارة الشؤون الدينية في إندونيسيا، كما أسهم المركز في مراجعة المقررات الدراسية باللغة العربية العام الماضي، واستفاد أكثر من 10 ملايين طالب إندونيسي العام الجاري من تحويل هذه المقررات الدراسية إلى مناهج إلكترونية بالتعاون مع المركز.



وكان مركز البحوث والتواصل المعرفي قد وقع مذكرة تعاون مع جامعة أنتساري الإسلامية الحكومية في جنوب إندونيسيا.

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وذكر بن جنيد أن مذكرة التعاون أتت في إطار التبادل العلمي والثقافي بين مركز البحوث والتواصل المعرفي في السعودية وجامعة أنتساري في إندونيسيا لتعزيز التواصل بين البلدين، ونشر الثقافة العربية في إندونيسيا.

وأضاف بن جنيد: "لم تكن هذه الاتفاقية هي الأولى في التواصل بين المركز والمراكز العلمية والجامعات في إندونيسيا، بل سبقتها عدة اتفاقيات وتعاون مع الجهات العلمية والبحثية".

من جانبه، أشار الدكتور علي المعيوف مستشار المركز إلى أن الاتفاقية الموقعة مع جامعة أنتساري الإسلامية مهمة لتبادل المعرفة والنشر بين مجلة "الاستعراب الآسيوي" التي يصدرها مركز البحوث والتواصل المعرفي، وبين مجلة "مقاييس" التي تصدرها جامعة أنتساري.

وأوضح المعيوف أن الاتفاقية تمهد لمزيد من التعاون في مختلف المجالات التي تهم المركز مع الجامعة وغيرها من الجامعات، والمراكز العلمية في إندونيسيا.