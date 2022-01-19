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درب نقيب البكرة.. أشهر الدروب التاريخية قبل الإسلام في تبوك  

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درب نقيب البكرة
درب نقيب البكرة

درب نقيب البكرة.. أشهر الدروب التاريخية قبل الإسلام في تبوك

يتميز درب نقيب البكرة في منطقة تبوك بالنقوش العربية القديمة.. وأبراج المراقبة المبنية بالحجر شاهد على تاريخية المكان

العربية.نت - نادية الفواز 

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يتميز درب نقيب البكرة بقيمة تاريخية وحضارية وجغرافية، وينفرد بنقوش صخرية أثرية، ويقع معظم مسار الطريق والأجزاء المهمة منه التي تختزن أكبر عدد من النقوش في منطقة تبوك.

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ويبدو أن هذا الطريق كان مزدهرًا طوال الفترتين "اللحيانية والنبطية"، ويقع جنوب مدينة ‫تبوك، حيث احتضنت صخور الجبال النقوش ‫النبطية التي جسدت حضارة مملكة ‫الأنباط القديمة بشمال غرب شبه ‫الجزيرة العربية وتاريخها العريق، لينفرد المكان بإضافة غنية وقصص وحكايات مندثرة ومعالم أثرية، تحدث عنها لـ"العربية.نت" المصور السعودي المهتم بالآثار والنقوش، عبد الإله الفارس، موضحا أن "درب البكرة يقع إلى الغرب من طريق الحج الشامي، وفي خط مواز له تقريبًا، ويمتد في مسار واضح مرورًا بحرة عويرض، ثم منطقة الجو، ثم حرة الرحاة، ووادي الرويشد الشهير. ويتميز الدرب بمسار مباشر يتجه من الحجر إلى البتراء".

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وقال المصور السعودي: "يزخر الدرب بالعديد من النقوش العربية القديمة بالخط النبطي واللحياني والثمودي والمسند واليوناني، وأكثرها نقوش نبطية تحدد مسار الطريق بوضوح في المناطق التي يمر بها". وتابع: "كما توجد أبراج مراقبة شيدت في بعض محطات الطريق وعلى طول مساره وجميعها مبنية بالحجر".

وأضاف: "توجد أيضا تلال من القبور في بعض المواقع على مسار الطريق تعود للفترة النبطية، حيث تمكّن الأنباط من استغلال موقع بلادهم ضمن شرايين التجارة بين الشام واليمن، وكذلك قاموا بالوساطة في نقل التجارة بين مصر والشام وأماكن أخرى من شبه الجزيرة العربية".

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وأشار إلى أن الوقوف على تلك الشواهد، خاصة النقوش والرسومات، ضروري لاستنطاق رموزها، وفك شفراتها، والمنطقة واعدة للباحثين لمزيد من الدراسات القادمة التي تلقي الضوء على هذه المراحل التاريخية الهامة.

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وعن أبرز الشواهد الباقية بدرب "نقيب البكرة"، أوضح المصور أن مَعلم "قصير التمرة" الأثري يقع بالجهة الغربية الجنوبية لمدينة تبوك، ويعد مركز مراقبة لرجوم شوهر، وهو درب سلكه الرسول صلى الله عليه وسلم، والمَعلم مكون من حجرتين مبنيتين ومسقوفتين بالحجارة المدرجة، ويطل على دروب متعددة من جهة الغرب".

وقد ورد ذكر المَعلم عند جميع الرحالة الذين زاروا تبوك، وكان متكامل البناء، ومسقوفا بالحجارة بطريقة معمارية قديمة، وبه بوابة جيدة تطل على طريق تجاري عظيم من الشام إلى وادي الحجر ثم جنوب الجزيرة، الممر القديم للقوافل التجارية.

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