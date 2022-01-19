.
.
.
.
اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة

رئيس كوريا الجنوبية يزور أبرز معالم الرياض

  • الخط
الرئيس الكوري الجنوبي في حي طريف
الرئيس الكوري الجنوبي في حي طريف

رئيس كوريا الجنوبية يزور أبرز معالم الرياض

شاهد الرئيس الكوري الجنوبي خلال زيارة حي طريف التاريخي العرض المرئي لمراحل تاريخ الدولة السعودية

العربية.نت – الرياض 

نشر في: آخر تحديث:

قام مون جيه إن، رئيس كوريا الجنوبية، وحرمه بجولة في أبرز معالم العاصمة الرياض، وزارا حي طريف وقصر سلوى ومتحف الدرعية ومحطة قطار الرياض.

وفي حي طريف التاريخي كان في استقبال الرئيس الكوري الجنوبي، مساء الثلاثاء، وزير السياحة أحمد الخطيب، والرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية جيري إنزيريلو.

الرئيس الكوري الجنوبي في حي طريف
  • الرئيس الكوري الجنوبي في حي طريف
3 صور
الرئيس الكوري الجنوبي في حي طريف
الرئيس الكوري الجنوبي في حي طريف

وشاهد الرئيس الكوري الجنوبي خلال الزيارة، العرض المرئي لمراحل تاريخ الدولة السعودية، وتجول داخل قصر سلوى ومتحف الدرعية بحي طريف التاريخي في الدرعية، المسجل ضمن قائمة التراث العالمي في اليونيسكو.

ويعد حي طريف التاريخي نواة تأسيس المملكة، وتستعرض معالمه وتراثه العمراني نشأة الدولة السعودية الأولى وعاصمتها منذ تأسيسها على يدي الإمام محمد بن سعود حتى عصرنا الحالي.

الرئيس الكوري الجنوبي يتفقد مشروع قطار الرياض
  • الرئيس الكوري الجنوبي يتفقد مشروع قطار الرياض
3 صور
الرئيس الكوري الجنوبي يتفقد مشروع قطار الرياض
الرئيس الكوري الجنوبي يتفقد مشروع قطار الرياض

كما زار الرئيس الكوري الجنوبي إحدى محطات مشروع قطار الرياض، الأربعاء، واستهل جولته بالاستماع إلى شرح مفصل عما ستقدمه خدمة النقل العام التي تضم مشروع قطار الرياض ومشروع حافلات الرياض، من خلال ربط العاصمة عبر 6 مسارات تغطي مسافة 176 كيلومتراً، تشتمل على 85 محطة موزعة في أنحاء الرياض.

وتجول عقب ذلك في أرجاء المحطة، وتفقد تجهيزاتها التي تأتي وفق أعلى المعايير وأحدث التقنيات.

بلينكن: زيارتي لأوكرانيا لتأكيد الالتزام الأميركي تجاه سيادتها أميركا روسيا و أوكرانيا بلينكن: زيارتي لأوكرانيا لتأكيد الالتزام الأميركي تجاه سيادتها

ورافق الضيوف خلال الزيارة الرئيس التنفيذي لمجموعة سامسونغ، سي تي، سي-شول أو، والشركة الكورية هي إحدى الشركات المنفذة لمشروع قطار الرياض.

يذكر أن مشروع قطار الرياض سيقدم خدمة النقل العام المميزة من خلال تغطية المناطق ذات الكثافة السكانية، والمنشآت الحكومية والأنشطة التجارية والتعليمية والصحية، إلى جانب ربطه بمعالم مدينة الرياض الكبرى مثل مطار الملك خالد الدولي، ومركز الملك عبد الله المالي، والجامعات الكبرى، ووسط المدينة، ومركز النقل العام.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح حكومة بينيت تهدم مشتل عائلة الصالحية في حي الشيخ جراح
اكتشف المزيد