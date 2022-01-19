لهذا السبب يتم تقليم أشجار الورد الطائفي الأغلى في العالم 

بدأت مزارع الورد في الطائف غرب السعودية، عملية تقليم الورد الطائفي، باعتبار ذلك أحد المراحل المهمة في فصل الشتاء، والتي تمر عليها شجرة الورد الأغلى في العالم.

في حين وثق المصور الضوئي والمرشد السياحي في الطائف عبدالرحمن الدغيلبي، عملية تقليم الورد الطائفي، في صور جمالية، والذي قال لـ"العربية.نت": إن عملية التقليم التي تُسمى "التحطيب" والتشذيب للورد‬ لطائفي تبدأ من شهر يناير حتى منتصف فبراير، فتقليم أشجار الورد الطائفي يكون مع نهاية فصل الخريف وحتى فصل الشتاء، بشرط أن يكون ذلك قبل فصل الربيع، نظير ما تسهم عملية التقليم في تكثير عناقيد الورد وصلابة جذوره.

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وأضاف: يجب أن يتم التقليم في طور السكون، وأن يكون فيه النبات مخضر وفي حالة ثبات، لكي تثمر في شهر مارس، أما عملية غرس الورد الطائفي فيبدأ هذا العام من 20 جماد الأول إلى العاشر من جماد الثاني، وتبدأ عمليات الري في نفس التوقيت، ويمر ري الورد في مرحلة التعطيش إلى قبل الموسم ومن ثم تتم سقايته، في حين إنتاج الورد الطائفي العام في شهر شعبان ولمدة 45 يوماً.

وأبان الدعيلبي أن "الطائف تحتوي على أكثر من 8 آلاف مزرعة للورد الطائفي، متوزعة في الهدا والشفا والوهط والوهيط وبلاد طويريق ووادي محرم وغيرها، كما أن الورد الطائفي تستخرج منه عطور تعد الأغلى على مستوى العالم، وذلك نظير جودته وقوة رائحته الزكية والفريدة.