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محمية الملك سلمان تعيد توطين 65 من غزلان الريم

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مجموعة الغزلان التي تم إطلاقها
مجموعة الغزلان التي تم إطلاقها

محمية الملك سلمان تعيد توطين 65 من غزلان الريم

إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض واستعادة دورها في بيئتها والإكثار منها ذاتياً

الرياض - العربية.نت

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أطلقت هيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية، 65 غزالاً من غزال الريم، في محمية الخنفة التابعة بالتعاون مع مركز تنمية الحياة الفطرية والأمن البيئي، لتحقيق التعاون والتكامل في تنمية الحياة الفطرية والتنوع الأحيائي واستعادة التوازن البيئي في المحمية.

من داخل محمية الملك سلمان
من داخل محمية الملك سلمان

وتعد حملات الإطلاق المتعددة في المحمية ضمن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية وإعادة توطينها في المحميات والمتنزهات الوطنية، ودشن إطلاق الغزلان الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير محمية الملك سلمان بن عبدالعزيز الملكية عبدالله بن أحمد العامر بحضور عدد من المسؤولين وأهالي المنطقة.

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ووفقاً لوكالة الأنباء السعودية "واس"، يهدف الإطلاق إلى إعادة توطين الحيوانات المهددة بالانقراض، واستعادة دورها في بيئتها، والإكثار منها ذاتياً، والمساهمة في توازن البيئة واستدامتها، ويأتي الإطلاق ضمن إطار الجهود التي تبذلها المحمية لرفع الوعي المجتمعي تجاه غزال الريم، والإسهام في حماية التنوع الحيوي واستدامته.

يذكر أن مبادرة إطلاق الحيوانات تعد الثانية من نوعها في محمية الملك سلمان بن عبد العزيز الملكية، حيث إنها أطلقت 100 غزال من غزال الريم في مطلع العام الماضي 2021.

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