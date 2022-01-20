البيئة السعودية تستهدف زيادة إنتاج 45 مليون طائر من الحمام

كشفت وزارة البيئة والمياه والزراعة في السعودية استهدافها زيادة الإنتاج المحلي من طيور الحمام إلى 45 مليون طائر مع حلول العام 2025م، وبنسبة تصل إلى 280%، حيث يأتي هذا الهدف من خلال تنظيم قطاع إنتاج طيور الحمام "وزيادة الإنتاج"، وتحفيز الشركات الزراعية للاستثمار في القطاع، وتعزيز الصحة الواحدة حفاظاً على القطاعات الأخرى.

وأكدت "البيئة" في حديث إلى "العربية.نت"، بأنها تسعى حالياً لرفع الكفاءة الإنتاجية ومعدل التحويل الغذائي، من خلال نظام التربية المغلقة لأصول سلالات أمات الحمام اللاحم المحسنة وراثياً "خارج التجمعات السكانية" للإسهام في تلبية الطلب المتزايد على استهلاك لحوم الحمام.

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وأشارت إلى أن التعداد الحالي لقطاع إنتاج الحمام اللاحم بالمملكة يُقدَّر بـ 16 مليون طائر سنوياً (أمات تربية تقليدية) بما يعادل 12.25 ألف طن من اللحوم. مفيدةً أن عدد مشاريع إنتاج الحمام اللاحم بلغ أكثر من 100 مشروع، مبينة في الوقت نفسه أن الطائر يستهلك ما يقدر بـ22 كيلو من الأعلاف سنوياً، حيث تشكل الذرة ما نسبته 60% من العليقة، و20% من الصويا، و15% من النخالة، و5% من المدخلات الأخرى.