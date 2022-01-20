السعودية.. مشاهد خلابة للخضرة الطاغية في وادي ضرك

في لقطات مثيرة للخضرة والجمال في "وادي ضرك" بمحافظة المندق جنوب السعودية بعد الأمطار الغزيرة التي هطلت مؤخرا، استطاع المصور الضوئي خالد بن مساعد الزهراني أن يوثق آثار الأمطار على المنطقة التي تحولت إلى لوحة ربانية مكتنزة بالخضرة والجمال.

المصور خالد الزهراني تحدث "للعربية.نت" موضحا أن "وادي ضرك" الواقع شمال مدينة المندق، استفاد من هطول الأمطار التي انعكست على خضرة المكان الذي يعتبر مكانا ومتنفسا للزوار، لكونه يعتبر من أشهر الأودية داخل المحافظة ويشتهر بالجبال التي تحيط به من كل الاتجاهات.





مادة اعلانية

وأشار إلى أن أهم ما يميز "المندق" التابعة لمنطقة الباحة، بواباتها الشمالية على الطريق السياحي والتي تقع على مرتفعات جبال السروات المطلة على سهول تهامة في الشمال الغربي، ويبعد الوادي عن الباحة مسافة 40 كيلومترًا تقريبًا، كما تكثر في الموقع المزارع الغنية بالمحاصيل الزراعية ومنها الشعير والبر والرمان والمشمش والتفاح والخوخ والتين الشوكي، وعدد من الخضراوات.

ويعتبر الوادي رافدا لعدد من الأودية المميزة مثل وادي تربة وبرحرح وصولا إلى غابات "عمضان" وغابة "الخلب" وغيرها من الغابات.

كما يوجد في محافظة المندق عدد من القلاع والآثار القديمة، وتمتاز بالطبيعة الخلابة التي تكسوها المروج الخضراء والوديان والأشجار والسهول التي ترتفع ما بين 1800-2200 متر عن سطح البحر.

وقال إن المشاهد في الموقع تخطف الأنظار، فقد حبا الله الوادي والمدينة بالطبيعة الخلابة والساحرة التي تشكلت على هيئة أودية ومتنزهات يتوافد إليها أعداد كبيرة من السياح والزوار من داخل وخارج المحافظة.