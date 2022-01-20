السعودية.. 30 ألف حافلة لنقل التلاميذ للمدارس

أكدت إدارات التعليم في السعودية جاهزية حافلات النقل المدرسي وتوفير كافة وسائل السلامة للطلاب والطالبات.

وأوضحت أنها بدأت في تعقيم وتجهيز الحافلات استعدادًا لعودة حضورية آمنة لطلاب وطالبات المرحلة الابتدائية ورياض الأطفال.

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كما أوضحت وزارة التعليم طريقة التسجيل في خدمة النقل المدرسي عبر نظام نور، موضحة أن هذه الخدمة تتيح لولي الأمر تسجيل أبنائه الطلاب في النقل من وإلى المدرسة.

فيما حدد الدليل الإرشادي الوقائي للعودة للمدارس لطلاب الفئة العمرية أقل من 12 عاما المعتمد من هيئة الصحة العامة "وقاية" عدداً من الضوابط والشروط للحفاظ على سلامة الطلاب والطالبات وأعضاء الهيئة التعليمية والإدارية والحد من انتشار فيروس كورونا، ومنها تنظيف اليدين قبل وبعد الخروج من الحافلة جيداً باستخدام جل كحولي لا يقل تركيزه عن 60%.

كذلك تجهيز الحافلات بموزعات الكحول أو الكحول المكتبي لضمان عملية نظافة الأيدي، بالإضافة إلى أنه يقوم سائق الحافلة أو المرافق بالتأكد من تعقيم الطالب لليدين، كذلك تغطية الأنف والفم أثناء السعال والعطاس بمنديل، أو استخدام الجزء الداخلي من المرفق، ثم التخلص من المناديل المستعملة في سلة المهملات.

وشدد الدليل الإرشادي على تطهير الحافلة بعد خروج الطلاب يوميًا مع التركيز على الأسطح التي يكثر لمسها مثل النوافذ والمقابض، كما أنه يجب على السائقين والمرافقين ارتداء كمامات الوجه في جميع الأوقات أثناء العمل، ويجب أن يكون السائقون والمرافقون من مكتملي التحصين وفقاً لتحديث الحالة في تطبيق توكلنا.

من جهته ذكر عضو اللجنة اللوجستية في الغرف السعودية، وعضو لجنة النقل في غرفة مكة المتخصص في قطاع النقل ماهر الرويزن لـ "العربية. نت" أن أكثر من 30 ألف حافلة تشارك في النقل المدرسي خلال العام الدراسي الحالي.

وأضاف أن جميع حافلات النقل المدرسي مجهزة ومهيأة، وسيتم تطبيق كافة الاحترازات الصحية عليها من إجراءات التعقيم والتباعد داخل الحافلة ولبس الكمامة وغيرها من الإجراءات الاحترازية.