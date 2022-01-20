مباحثات سعودية روسية حول العلاقات الثنائية وتطورات سوريا

بحث الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد السعودي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع المبعوث الخاص للرئيس الروسي لشؤون التسوية السورية، ألكسندر لافرينتيف، أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين، وتطورات الأحداث في سوريا.

جاء ذلك خلال استقبال الأمير محمد بن سلمان بن للافرينتيف في الرياض، الخميس، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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ونقل المبعوث الروسي، تحيات الرئيس فلاديمير بوتين للأمير محمد بن سلمان، فيما حمله ولي العهد السعودي تحياته لبوتين.

كما حضر الاستقبال وزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان.

كذلك حضره من الجانب الروسي مبعوث وزير الخارجية مدير إدارة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا السفير ألكسندر كينشاك.