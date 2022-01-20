السعودية.. أكثر من 600 ألف مستفيد من القرض المدعوم

كشف صندوق التنمية العقارية عن توقيع أكثر من 600 ألف عقد تمويلي، ضمن الخيارات التمويلية والسكنية لبرنامج القرض العقاري المدعوم، في مختلف مناطق السعودية، خلال الفترة من يونيو 2017 إلى نهاية 2021م وبقيمة إجمالية تزيد عن 354 مليار ريال.

وقال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي لـ"العربية.نت": القرض المدعوم وللسنة الخامسة على التوالي، يحقق إنجازات تتجاوز مستهدفاته السنوية، مما يؤكد نجاح البرنامج وثقة الأسر السعودية بخياراته التمويلية والسكنية.

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تنمية القطاع العقاري

وأكد بن ماضي الدور المحوري للصندوق العقاري في تنمية القطاع العقاري بالسعودية السكني، وأن منتج الوحدات السكنية الجاهزة استحوذ على نحو 55% من إجمالي العقود التمويلية للبرنامج بمعدل 330 ألفا، فيما جاء منتج البناء الذاتي بــ 28% واستفادة أكثر من 170 ألفا، وأكثر ممن 55 ألف مستفيد من منتج وحدات سكنية تحت الإنشاء بنسبة 9%، بينما استحوذ منتج أرض وقرض على 9 بالمائة وأعداد المستفيدين من المنتج بلغ نحو 44 ألفا.

وأضاف أن "برنامج القرض المدعوم الذي يقدم وفق استحقاق فوري لمستفيدي (سكني) أسهم في زيادة معدلات تملك الأسر منذ انطلاقته، ونؤكد استمرارية "القرض المدعُوم" والدعم السكني لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن ضمن مستهدفات برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية 2030- بهدف زيادة التملك إلى 70 بالمائة نهاية 2030، وتوفير الحلول السكنية والتمويلية بشكل مستدام عبر بناء الأنظمة والتشريعات الداعمة".

مساهمة الصندوق في عام 2021

كما قال إن "مستهدفاتنا 2021 من العقود التمويلية كانت 140 ألف عقد، حيث تم تجاوزناها بزيادة مقدارها 31% إذ بلغت العقود الموقعة أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة بلغت أكثر من 114 مليار ريال، وفيما يتعلق بإجمالي الدعم الذي قدمه الصندوق للمستفيدين منذ بداية التحول وحتى نهاية2021 فقد بلغ 33.5 مليار ريال".

وأضاف أن "مساهمة الصندوق في دعم القطاع العقاري، تنوعت ما بين 23 ألف عقد تمويلي لمنتج الوحدات السكنية تحت الإنشاء، وأكثر من 71 ألف عقد تمويلي لمنتج البناء الذاتي، بالإضافة إلى 88 ألف عقد تمويلي لمنتج الوحدات السكنية الجاهزة".

القدرة التمويلية للصندوق

وحول القدرة التمويلية للصندوق بشكل عام، أكد "أن الصندوق وبدعم تام من مجلس إدارته برئاسة وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان ماجد الحقيل، قادر على استيعاب جميع مستفيدي سكني للحصول على القرض العقاري المدعوم بجميع خياراته المتنوعة من وحدات سكنية تحت الإنشاء أو منتج البناء الذاتي أو منتج الوحدات السكنية الجاهزة".

كيفية الموافقة

وبين "أن الصندوق يقدم القرض العقاري المدعوم والموافقة على الطلب تتم من خلال برنامج سكني ومن يعلن البرنامج استحقاقه للسكن ويرغب في الحصول على القرض العقاري المدعوم فالصندوق جاهز لخدمته ودعمه".

يذكر أن برنامج القرض العقاري المدعوم يقدم قرضًا حسناً بمبلغ يصل إلى 500 ألف ريال مدعوم الأرباح بنسبة تصل إلى 100% عبر حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع حاجات المواطنين وقدراتهم المالية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، كما يوفر عـددا مـن الخيـارات التمويلية والسـكنية المتنوعة منها البنـاء الذاتـي شراء وحدات سكنية جاهزة أو تحت الإنشاء وذلك عبر أكثر من 18 جهة تمويلية معتمدة.