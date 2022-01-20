السعودية.. تحديد موعد إجراء عملية الطفل الكويتي براك حسين

في تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر، أعلن والد الطفل الكويتي براك حسين أنه تم تحديد موعد إجراء عملية ابنه يوم الاثنين القادم.

وكان الأب قد قال في وقت سابق لـ"العربية.نت" إن ابنه يتلقى الرعاية الطبية حالياً بقسم العناية المركزة في مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطني.

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أوضح أنه منذ وصولهم للسعودية، يقوم الفريق الطبي في المستشفى بكل جهد لإجراء الفحوصات والأشعة لمعرفة الوضع الصحي لطفله.

مناشدة واستجابة

يذكر أن والد الطفل الكويتي، براك حسين، كان قد ناشد خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، لعلاج ابنه. واستجابت القيادة السعودية، وتم نقل الطفل المريض على الفور من الكويت للرياض بطائرة الإخلاء الطبي.

ويعاني الطفل من انحناء وضغط العمود الفقري على الشريان الرئوي، ما يعرض حياته للخطر، بحسب والده.