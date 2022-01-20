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"رياض سفاري" تنهي فعالياتها لموسم الرياض

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01رياض سفاري
من المكان

"رياض سفاري" تنهي فعالياتها لموسم الرياض

المنطقة تميزت خلال الفترة الماضية باحتضانها حديقة تجمع أكثر من 250 طائرا نادرا

العربية.نت - عماد الحكمي

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أنهت منطقة "رياض سفاري"، إحدى وجهات موسم الرياض، فعالياتها بعد إمتاع الزوار بتجارب التجول بين الحيوانات النادرة والطيور شبه المنقرضة، خلال الفترة التي امتدت من الـ 26 من أكتوبر 2021 وبفعاليات ترفيهية شملت عددًا من الأنشطة التفاعلية للألعاب المائية والحيوانات البرية المتنوعة.

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وتميزت المنطقة خلال الفترة الماضية باحتضانها حديقة تجمع أكثر من 250 طائرًا نادرًا، استمتع الزوار بجمالها والتقطوا معها الصور، إضافة إلى برج الشجرة الذي يتوسط المنطقة، وهو شجرة عملاقة يصعد عليها الزوار لمشاهدة عالم السفاري عبر التلسكوب، والاستمتاع بإطلالة مميزة على زوايا المنطقة وتفاصيلها الاستثنائية.

كما نظمت المنطقة طوال فترة فعالياتها تجارب سفاري متميزة، في رحلات استمرت الواحدة منها نحو 45 دقيقة، لأخذ جولة ميدانية برفقة مرشدين مختصين لرؤية أنواع مختلفة من الحيوانات، وتعريف الزوار بسلوكياتها وأنماط عيشها البرية.

2 صور


مسرح العرض

وضمّت "رياض سفاري" مسرحًا للعروض المتنوعة، والرقصات الاستعراضية الإفريقية، وعددًا من ألعاب التحدي المخصصة لمنافسات الأصدقاء وأفراد العائلات في ألعاب المهارة، إضافة إلى البحيرة التي شهدت يوميًا ألعاب الدراجات المائية والقوارب العائلية.

2 صور

إلى ذلك أضاف التنوع البيئي بعدًا جديدًا ومميزًا لمنطقة "رياض سفاري"، التي احتضنت مجموعة من الحيوانات النادرة، أبرزها: النمر الأبيض المعروف بفَروه الأبيض والخطوط السوداء الممتدة على كامل جسده، وعينيه الزرقاوين وأنفه الوردي، إضافة إلى18 نوعًا من ببغاء مكاو المميز بذكائه الحاد وقدرته على تقليد ومحاكاة الإنسان.

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