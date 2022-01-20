"قرية زمان" تودع موسم الرياض.. بعد مئات الأنشطة

أنهت "قرية زمان"، إحدى وجهات موسم الرياض، الأحد، فعالياتها، بعد استمرارها 66 يوماً، استضافت فيها عدداً من الأنشطة والحفلات، كان أبرزها حفلة رشا رزق، وحفلة طارق العربي، وبابا فرحان، والكورال الوطني، وافتح يا سمسم، وفرقة الشباب، إضافة إلى حفلات غنائية شارك فيها الفنان إبراهيم الحكمي، ومزعل فرحان، وسعد جمعة، والفنانة موضي الشمراني.

وشهد مسرح الطيبين، الذي يعد من أبرز المناطق الفرعية لـ"قرية زمان"، في كل أسبوع نحو 176 عرضاً، 50 منها في العطلة الأسبوعية. كما شارك في الميدان نحو 149 فرقة شعبية، و2405 من أعضاء الفرق الفلكلورية، ونحو 241 موسيقياً وموسيقية، إضافة إلى 390 عرضاً متجولاً، و462 من المشاهد والألعاب الشعبية، و1820 ممثلاً وممثلة، وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".

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يشار إلى أن "قرية زمان" تعد واحدة من مناطق الفعاليات الترفيهية التي يتضمنها موسم الرياض، تقع بحي غرناطة في العاصمة الرياض، وتستهدف جميع شرائح المجتمع وفئاته العمرية من العائلات والأطفال والأفراد، وتقدم فعاليات عديدة للمهتمين بالتراث والثقافة والفنون والموسيقى.

وكانت بداية فعاليات "قرية زمان" الأربعاء 3 نوفمبر 2021م، واستمرت حتى يناير 2022م، حيث جمعت كل الأجيال بطابع تراثي على أرض تبلغ مساحتها 65 ألف م2، ومساحة تُقدَّر بـ25 ألف م2 مخصصة لمواقف سيارات الزوار.

كذلك ركزت فعاليات "قرية زمان" خلال الفترة الماضية، على إبراز العنصر التقليدي والتراث الثقافي السعودي، من خلال إعادة إحياء الماضي وإيجاد أجواء تحاكي تجربة العيش في تلك الأزمنة، وتعريف الزائرين بأنماط العيش التي كانت شائعة آنذاك، وخوض تجارب اجتماعية واقتصادية تحاكي الماضي.