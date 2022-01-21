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التحالف: تدمير باليستي أطلق باتجاه خميس مشيط

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الدفاعات الجوية السعودية

التحالف: تدمير باليستي أطلق باتجاه خميس مشيط

دبي - العربية.نت

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أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، الجمعة، أن الدفاعات السعودية دمرت صاروخاً باليستياً أطلق باتجاه مدينة خميس مشيط.

وقال التحالف إن الصاروخ الباليستي أطلق من مطار صعدة باستخدام عين مدني.

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كما أكد أن عملية الاستجابة للتهديد الباليستي والمسيرات تتطلب استمرارها.

كذلك كشف أن "الحوثيين تعمدوا استهداف أحد المراكز التجارية بخميس مشيط بصاروخ باليستي"، مشدداً على أن "التصعيد الحوثي باستهداف المدنيين يحتم الاستجابة الفورية لحماية المدنيين".

معسكرات ومخازن الحوثي

يذكر أن مصادر "العربية" كانت أفادت، الخميس، بأن مقاتلات التحالف، نفذت عمليات ضد معسكرات ومخازن ميليشيات الحوثي في أنحاء مختلفة من العاصمة صنعاء.

كما نشر التحالف، الخميس، صوراً من القصف الذي طال معسكرات ومخازن الميليشيات الحوثية في صنعاء.

عملية عسكرية واسعة

وكان التحالف قد أعلن فجر الخميس، أنه بدأ تنفيذ عملية عسكرية واسعة لشل قدرات ميليشيا الحوثي في عدد من المحافظات اليمنية.

وقال في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية السعودية (واس)، إن قواته تتابع القيادات الإرهابية المسؤولة عن استهداف المدنيين وليسوا بمنأى عن التعامل، مضيفاً أن هذه العملية تأتي استجابة للتهديد ومبدأ الضرورة العسكرية لحماية المدنيين من الهجمات.

تحذير من الاستمرار بالاعتداءات

يشار إلى أنه خلال الفترات الماضية، نفذ التحالف عدداً من الضربات الجوية ضد الحوثيين ومواقعهم العسكرية في صنعاء وغيرها من المناطق اليمنية الخاضعة لسيطرة الميليشيات.

كما بث مقاطع مصورة تظهر تحويل الميليشيات إلى مطار صنعاء لقاعدة عسكرية بما يهدد الملاحة فيه.

إلى ذلك، حذر في بيان الأسبوع الماضي، الميليشيات من الاستمرار في اعتداءاتها على المدنيين، داعياً إلى وقف نشاطها العدائي فوراً وإخلاء المعسكرات في صنعاء، مؤكداً مراقبة تحركاتها. وقال إنه في حال عدم انصياع الحوثيين سيتم قصف وضرب تلك المواقع، وفقاً لمعايير القانون الدولي.

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