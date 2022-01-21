مشاهد خاطفة لشروق الشمس.. واكتمال القمر في مكة

في مشاهد ساحرة تخطف الأنظار رصد مصورون سعوديون جمال شروق شمس الشتاء، واكتمال القمر في سماء مكة المكرمة، في مشاهد بديعية راجت بين منصات التواصل الاجتماعي.

البداية كانت مع المصور الضوئي "بندر إدريس صغير" الذي تحدث لـ "العربية.نت"، قائلاً :" وثقت مشاهد لشروق الشمس لأيام الشتاء الجميلة من قرية "المرشدية"، التابعة لمحافظة الجموم التي تبعد عن مكة المكرمة نحو 30 كلم لتتحول هذه الصورة إلى لوحة إبداعية يندر إتقانها لدى هواة التصوير باعتبارها تقنية عالية في إخراج صور الشروق".

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وقال تواجدت في الموقع بعد صلاة الفجر مباشرة منتظراً لحظات شروق الشمس الساحرة، لافتاً إلى أنه في الساعة 6:50 ص بدأ قرص الشمس في الظهور، وحينها التقطت الصورة تتخللها الغيوم الكثيفة مع مرتفعات الطائف.

وأشار إلى أن مراحل شروق الشمس تعد ظاهرة كونية عجيبة فهي لحظة بداية ظهور الجرم السماوي على الأفق نتيجة الحركة اليومية الظاهرية في السماء.

كما أضاف "أهوى توثيق لحظات شروق الشمس فهي تعتبر بمثابة الساعات الذهبية للمصورين، لافتاً إلى أن الساعة الذهبية أو الساعة السحرية في التصوير هي الفترة القصيرة ما بعد شروق الشمس أو قبل غروب الشمس".

فيما قال المصور الضوئي "محمد البستاني" أبهرني منظر القمر ليلة أمس فقررت حينها حمل أدوات التصوير والتوجه إلى اختيار مكان مميز لتصويره، فقد تم البحث عبر تطبيق خاص بحساب حركة شروق وغروب القمر والشمس لاختيار الوقت المثالي لهذا التكوين حيث يجمع عدة عناصر شهيرة ومميزة في مكة المكرمة في صورة واحدة وهي القمر ومن أمامه جبل ثبير غيناء ومن ثم برج الساعة ومن أمامهم بوابة مكة المكرمة الشهيرة.