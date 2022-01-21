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صور ساحرة.. سعودي يوثق جمال الطيور من ارتفاع 2500 متر

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ألوان طيور جبال الحشر

صور ساحرة.. سعودي يوثق جمال الطيور من ارتفاع 2500 متر

حسين الحريصي: قمت بتصوير أكثر من 60 طائراً من أبرز الطيور الموجودة في جبال الحشر

العربية.نت - حامد القرشي

نشر في: آخر تحديث:

وثق مصور سعودي أنواع الطيور المختلفة ذات الأشكال والألوان الجمالية، والتي تتواجد في جبال الحشر في جازان جنوب السعودية، والتي تعتلى سطح البحر 2500 متر عن سطح البحر.

المصور الضوئي حسين الحريصي، قدم ألبوم صور للطيور جمعها خلال 5 أعوام من فوق جبال الحشر، يقول: منذ صغري وأنا شغوف برؤية الطيور والتأمل في أشكالها، حتى تخصصت في تصوير الطيور نظير جمالها وتعدد ألوانها، على الرغم أن طابع التعامل مع الطيور خلال التصوير مختلف، فهي تظهر لها جماليات عديدة.

طيور جبال الحشر ,
طيور جبال الحشر ,

وأضاف خلال حديثه لـ"العربية.نت": قمت بتصوير أكثر من 60 طائراً من أبرز الطيور الموجودة في جبال الحشر، منها العقاب الأسود فهو الطائر المهيمن هنا وموجود منذ القدم، حتى إن بعض الأساطير والقصص القديمة أعطته حيز في نفوس الأجداد، كما يوجد أنواع أخرى من الطيور، كمت وثقت طائر وقواق ديدريك الذي يعد من أجمل الطيور المهاجرة، وأيضاً خطاف الذباب الإفريقي وأبو قلنسوة والعديد من الطيور المهاجرة.

وأوضح الحريصي أن هدفه من تصوير الطيور، هو نشر ما تحتويه جبال الحشر من تنوع هائل للطيور، وإبرازها في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة، فلا يكتفِ بتصوير الطيور فقط، بل يبحث عن نوعها ورصد سلوكها ومعرفة موطنها الأصلي، لكي يستفيد ويفيد الآخرين بالمعلومات الوافية عن الطيور التي يقوم بتصويرها.

جمال روعة طيور جبال الحشر
  • جمال روعة طيور جبال الحشر
  • طيور جبال الحشر ..,
  • من أنواع طيور جبال الحشر
  • طيور جبال الحشر ,.
  • طيور جبال الحشر
  • طيور جبال الحشر ..
  • جمال طيور جبال الحشر
  • طيور جبال الحشر .
  • تعدد اشكال طيور جبال الحشر
9 صور
جمال روعة طيور جبال الحشر
جمال روعة طيور جبال الحشر
طيور جبال الحشر ..,
طيور جبال الحشر ..,
من أنواع طيور جبال الحشر
من أنواع طيور جبال الحشر
طيور جبال الحشر ,.
طيور جبال الحشر ,.
طيور جبال الحشر
طيور جبال الحشر
طيور جبال الحشر ..
طيور جبال الحشر ..
جمال طيور جبال الحشر
جمال طيور جبال الحشر
طيور جبال الحشر .
طيور جبال الحشر .
تعدد اشكال طيور جبال الحشر
تعدد اشكال طيور جبال الحشر

وقال: "نالت صوري إعجاب الكثير سواء من داخل السعودية أو خارجها، والتي أشادوا بها كثيراً، وأطمح في إقامة معرض خاص بي، يضم العديد من صوري عن الطيور ليشاهد الجميع صوري الفوتوغرافية عن طيور جبال الحشر" .

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