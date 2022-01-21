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مشهد صادم.. فأر يسرح فوق سيخ شاورما بمطعم في جدة

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مشهد صادم.. فأر يسرح فوق سيخ شاورما بمطعم في جدة

أمانة جدة قامت بتطبيق أشد العقوبات على المطعم المخالف

العربية.نت - نادية الفواز

نشر في: آخر تحديث:

أغلقت أمانة مدينة جدة مطعماً في حي البغدادية بجدة، بعد رواج مقطع فيديو لمخالفة صريحة لأنظمة صحة البيئة والمحافظة على النظافة في المطاعم، في الوقت الذي أكدت فيه مصادر مطلعة، بأن أمانة جدة، قامت بتطبيق أشد العقوبات على المطعم المخالف، وفق لائحة الجزاءات البلدية والمعتمدة لدى وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

المقطع المتداول، وصفه نشطاء بأنه "صادم"، حيث أظهر "فأرا كبيرا"، يعتلي سيخ الشاورما، يسرح ويأكل بهدوء دون أن يقاطعه أحد، أو حتى يلتفت للشخص الذي وثق المقطع من خارج المطعم في جدة.

الطريف والمتداول في تعليقات الكثير عبر وسائل التواصل، بأن المشهد صدم عشاق وجبات الشاورما، وأعلن بعضهم مقاطعة هذه الوجبة المفضلة لديهم مدى الحياة بعد مشاهدة الفأر.

وتعتبر الشاورما من الوجبات المفضلة لدى الكثيرين، وهي عبارة عن لحم مشوي بطريقة خاصة بواسطة الحرارة والإشعاع الناتج من مصدر الحرارة، وتباع في مطاعم الوجبات السريعة، ويقبل عليها العديد من فئات المجتمع، بالرغم من أنها مشبعة بالدهون وبها كمية كبيرة من السعرات الحرارية.

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